Reacții rapide ale economiștilor după decizia BNR: „Recesiunea este scenariul de bază. Datoria externă pe termen scurt este cât rezervele valutare”. Cazul Japoniei

La scurtă vreme după ce BNR a publicat decizia de politică monetară, economiștii au transmis primele lor rapoarte, acestea nefiind deloc optimiste.

BRD, ale cărei estimări au avut de-a lungul timpului un grad ridicat de acuratețe, spune că recesiunea este scenariul de bază pentru 2025, scpderea economică estimată fiind între 0.6-1,4% din PIB. Tot ei avertizează asupra creșterii datoriei externe pe termen scurt la un nivel apropiat de rezervele valutare internaționale.

Chiar și Banca Centrală vorbește de o creșterea inflației cu un „ amplu salt în trimestrul III 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA și a accizelor”

BCR vorbește în raportul său despre o revizuire în scădere creșterea PIB-ului pe întregul an, fără să anunțe noua estimare de creștere.

„Estimăm că inflația va intra în intervalul [7.0%, 8.0%] în T3’25, cu o probabilitate crescută să ajungă spre limita superioară a intervalului la finalul trimestrului. Ulterior, în T4’25, într-un scenariu optimist, inflația se va stabiliza în intervalul menționat. Totuși, dacă riscurile ascendente se materializează, inflația ar putea urca spre 9%-10% până la finalul anului”, arată raportul BRD.

Sfaturile pe care presa din Japonia le dă populației ca să se apere de inflație

Pentru a ne proteja de inflație, scrie unul din cele mai influente ziare nipone, există două strategii: să tăiem din cheltuieli și să creștem simultan veniturile.

Cum reducem cheltuielile:

Reduceți costurile de trai, economisind bani. De exemplu, căsătorindu-te!

Ce poți face de fapt pentru a-ți reduce cheltuielile? Una dintre căi este de a te muta alături de alți prieteni sau cunoscuți. Dacă ești singur, poți să te căsătorești și să locuiești împreună cu soțul/soția.

Cu mult timp în urmă, se spune adesea că „o persoană nu-și permite un lucru, dar două persoane și-l permit”. Iar uitându-ne la datele de la Biroul de Statistică, cele privind ancheta bugetelor gospodăriilor casnice, ele arată așa:

Cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor cu o singură persoană: 155.048 yeni

Cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor cu două sau mai multe persoane: 279.024 yeni

Chiar dacă sunt două sau mai multe persoane, aceste cheltuieli nu se dublează, ci cresc de 1,8 ori. Este un calcul simplu,care ne arată că traiul în cuplu economisește de fapt cheltuielile.

Împărțiți costurile cu prietenii/vecinii. Mergeți la piața de vechituri, nu la mall

Conceptul de „sharing”, în care locuințele închiriate și mașinile sunt partajate și utilizate, este o modalitate de a economisi bani.

Inițial, ideea de „economie partajată” este un nou stil de viață în care bunurile și serviciile sunt împărțite printr-o platformă care utilizează tehnologii inteligente.

Poate fi utilizate la comun spațiul (home sharing, parcarea auto), transportul (car sharing, bicycle sharing), competențele (menaj, îngrijirea copiilor, gătit), bani (crowdfunding), bunuri (piață de vechituri, servicii de închiriere), etc., răspunzând astfel noii ere a inflației.

Gândește-te că prețul produselor alimentare, cum ar fi petrolul sau grâul, este crescut pe fondul războiului din Ucraina. Inclusiv în Japonia, nu e nicio îndoială că prețurile la benzină, utilități, transport, logistica, vor crește și mai mult. Dacă prețurile cresc și salariile nu cresc din cauza recesiunii, nu ai de ales decât să reduci cheltuielile.

Mai aveți și varianta mutării într-o țară sau regiune în care prețurile sunt mai mici, dacă lucrați remote. Dar asta depinde de cât de mult se depreciază yenul. Dacă yenul se depreciază până la nivelul de 150 sau 200 față de dolar, va deveni dificil să te muți peste mări. Există țări în lume în care prețurile sunt mai mici decât în Japonia, dar, din păcate, în astfel de țări și nivelul de trai e mult mai mic decât la noi.

Trei modalități pentru a ne crește veniturile

1. Găsiți-vă un al doilea loc de muncă. Datorită răspândirii pandemiei, munca la distanță a devenit ceva comun. Recomandăm viața în mediul rural. Știm, chiar dacă ai o grădină de legume acasă, este dificil să o întreții fără experiență și abilități. Există multe riscuri inerente și în mediul rural. Există cazuri în care costurile cresc, și trebuie să te gândești bine dacă vrei să te muți acolo doar pentru a face față inflației.

2. Căutați-vă un loc de muncă mai bine plătit. Venitul din afaceri secundare este de aproximativ 60.000 de yeni pe lună. 30% dintre japonezi au aplicat deja pentru un part-time job. Cum timpul necesar pentru navetă a scăzut, se poate considera că obstacolele pentru obținerea unui loc de muncă secundar au devenit mai mici.

Cât de mult poți câștiga de fapt pe lună din afacerea ta secundară? Potrivit „Survey on Side Job Awareness” al Institutului de Cercetare Persol, venitul mediu lunar al unui job secundar este de 68.200 de yeni. Potrivit unui sondaj Mynavi privind schimbarea carierei, venitul mediu al celor care o fac efectiv este de 59.782 de yeni (chestionar realizat în noiembrie 2020). Cu alte cuvinte, 50.000 până la 60.000 de yeni pe lună ar fi un venit rezonabil.

Există, de asemenea, posibilitatea de a deveni independent și de a începe o afacere. Percepția noastră de a fi legat de o singură companie și de a munci acolo până la pensie este o raritate în restul lumii.

3. Asumați-vă riscuri și investiți. Dacă vă țineți banii în bancă, în curând se vor evapora. Programul de alfabetizare financiară a început în învățământul școlar din luna aprilie. Nu doar pensionarii ci și tinerii trebuie să își gestioneze atent banii într-o eră a inflației. Oamenii care nu își asumă niciun risc nu economisesc niciodată. Există, practic, trei tipuri principale de investiții: în acțiuni, în obligațiuni sau în fonduri specializate. Începeți cu sume mici. Într-o eră a inflației, scuzele gen „nu știam” și „nu vreau să îmi asum riscuri” nu funcționează.