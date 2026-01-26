Reacții vehemente în Polonia, după ce un europarlamentar naționalist a lăudat omorurile comise de ICE în Minneapolis

Un europarlamentar naționalist polonez a stârnit un scandal în țara sa după ce a publicat videoclipurile cu uciderea a doi cetățeni americani în oraşul Minneapolis de către poliția anti-imigrație și a transmis că agenții ICE au făcut „o treabă bună”, relatează AFP.

„Bună treabă, ICE!”, a scris Dominik Tarczynski pe contul său de X, la câteva ore după ce un alt cetățean american – Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani – a fost împușcat mortal în timpul unei manifestații împotriva operațiunilor ICE în Minneapolis.

În urmă cu nici trei săptămâni, o altă persoană – Renee Good, în vârstă tot de 37 de ani – a fost de asemenea împușcată mortal de ICE.

Ales din partea partidului Lege și Justiție (PiS), Dominik Tarczynski este membru al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) în Parlamentul European. El a procedat la fel, folosind aceiași termeni, și după moartea lui Renee Good.

Ministrul polonez al Justiției, care exercită și funcția de procuror general, Waldemar Zurek, s-a declarat luni „îngrozit” și „stupefiat” de comentariile europarlamentarului, dar și de operațiunile poliției americane anti-imigrație.

Roman Giertych, un deputat din cadrul coaliției de guvernământ conduse de premierul Donald Tusk, a anunțat că intenționează să sesizeze justiția, considerând declarațiile lui Tarczynski o „apologie a crimei”.

Inclusiv unii aleși din partidul eurodeputatului au denunțat afirmațiile acestuia. „Un mesaj de nescuzat”, a spus Janusz Cieszynski, membru al PiS, partidul naționalist-conservator care s-a aflat la putere în Polonia între 2015 și 2023.

În străinătate, eurodeputata franceză Manon Aubry (din partidul La France Insoumise – LFI) i-a cerut vicepreședintei grupului ECR, Marion Maréchal, să comenteze declarațiile colegului său polonez.

„Fascismul are fețele sale și în Europa”, a scris Manon Aubry într-o postare pe X.

Marion Maréchal, aleasă sub sigla partidului Reconquête înainte de a părăsi formațiunea lui Éric Zemmour pentru a se apropia din nou de RN (Rassemblement National, partidul lui Marine Le Pen), a calificat luni moartea celor două persoane ucise de ICE în Minneapolis drept „accidente nefericite”.