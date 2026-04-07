„Ce s-a întâmplat azi e spectaculos”, spune un membru CNA după decizia privind Realitatea Plus. „Am luat pauză de o oră. În această oră au curs plățile”

Mircea Toma, membru CNA din 2021, a descris, într-un dialog cu HotNews, cum a decurs ședința în care s-a decis retragerea licenței televiziunii Realitatea Plus. El a descris ședința ca fiind una agitată și spune că, în timpul unei pauze, au început să fie făcute plăți pentru amenzile restante.

Postul Realitatea Plus trebuie să își înceteze emisia după ce CNA a votat, marți, retragerea licenței. Decizia a fost luată din cauza amenzilor neplătite de postul de televiziune și poate fi, totuși, contestată.

Mircea Toma susține că în urmă cu câteva luni a cerut o situație a întârzierilor de plată a amenzilor pentru toți radiodifuzorii din țară. „Tabelul pe care l-am primit conținea mai mulți radiodifuzori și decizia pe care am luat-o atunci a fost să le solicităm să verifice dacă au făcut plățile”, afirmă reprezentantul CNA în discuția cu HotNews.

CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu face dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării, potrivit legii audiovizualului: „Art. 57 – (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (…) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”

Există, însă, „o diferență între plata propriu-zisă și acest gest administrativ, banal, că trebuie să transmiți la CNA dovada plății”, explică Toma. Practic, o amendă plătită, dar căreia nu i-a fost trimisă dovada de plată, rămâne neplătită, spune el.

Realitatea Plus nu a plătit amenzi mai vechi

Printre televiziunile și posturile de radio care au plătit de atunci amenzile de la CNA se numără și Realitatea Plus – care a plătit „niște amenzi”.

„Dar Realitatea Plus nu a plătit amenzi mai vechi. Au plătit pe cele din 2025 și pe 2024 au rămas neplătite”, spune Mircea Toma. În urma unui raport, s-a constatat că Realitatea Plus nu a plătit 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei, echivalentul a aproximativ 120.000 de euro.

La începutul lunii aprilie, au rămas două instituții media care nu au transmis dovada plății amenzilor – Gold FM, post de radio a cărei licență a fost de asemenea revocată, și Realitatea Plus: „Atunci s-a luat decizia să aplicăm legea”, mai spune Mircea Toma.

„Realitatea a plătit în draci”

Toma descrie ședința de marți de la CNA drept una „agitată”. El susține că doi membri CNA, Georgică Severin și Lucian Dindirică, au încercat să blocheze cvorumul.

Potrivit Codului Audiovizualului, Consiliul emite decizii, instrucţiuni şi recomandări, în prezenta a cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 membri, potrivit Codului Audiovizualului. La această ședință, au fost prezenți 9 membri.

În final, cei doi s-au retras de la vot, iar decizia de suspendare a postului TV a fost luată cu unanimitate.

Severin și Dindirică au cerut o amânare de patru zile, pe motiv că agenda ședinței a fost trimisă prea târziu.

Potrivit lui Toma, toate agendele ședințelor vin lunea la ora 14:00 și „datoria noastră de membrii este să trecem prin ele până a doua zi la ora 10:00, când începe ședința. Deci e timp să te uiți peste ce documente sunt acolo, iar dovada unor plăți nu este o filozofie”.

„Ce s-a întâmplat astăzi este spectaculos pentru că în urma protestelor colegilor noștri, am acceptat o pauză de o oră. În această oră au curs plățile. Realitatea a plătit în draci, dar nu a reușit să plătească toate amenzile că erau vreo 30 restante. Dar au curs și ne-au trimis pe mail plățile făcute astăzi”, spune Mircea Toma.

Plățile au venit, însă, prea târziu, potrivit acestuia. Dar, și dacă le-ar fi luat în considerare, pauza de o oră nu a fost suficientă pentru a achita toate amenzile.

Decizia nu este definitivă

Decizia de retragere a licenței luată de CNA poate fi atacată în instanță, însă până la o decizie a judecătorilor, televiziunea nu are voie să emită.

Într-o intervenție în direct la postul TV, Anca Alexandrescu a anunțat că vor contesta decizia în instanță. Ea a lansat și mai multe acuzații.

„Sunt, într-adevăr, niște mișcări ale sistemului, care este disperat, simte că îi fuge pământul de sub picioare și folosește toate dimensiunile puterii pe care le are pentru a se menține la putere și pentru a ține îngenuncheat poporul român”.

Conform site-ului Realitatea.net, emisia va continua online.

În acest moment nu mai există alte televiziuni cu amenzi neplătite, potrivit lui Toma.

„După evenimentul ăsta cred că vor avea grijă toți. Ei își aduc aminte după câte un incident de amploare asta. Pentru că au mai fost situații de genul ăsta, doar că se uită”, a conchis membrul CNA.