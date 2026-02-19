Realitatea Plus și-a suspendat emisia trei ore, potrivit sancțiunii CNA. Programul a continuat pe canalul de YouTube

Realitatea Plus a pus în aplicare joi seara sancţiunea primită de la CNA de a-şi suspenda emisia timp de trei ore. În tot acest timp, în loc de emisia obişnuită a postului, a fost difuzat textul sancţiunii, scrie Pagina de Media.

Înainte de oprirea emisiei, jurnaliştii postului i-au îndemnat pe telespectatori să rămână pe Realitatea pe tot parcursul suspendării. „Facem apel la dumneavoastră: lăsaţi televizorul pe Realitatea, ne puteţi urmări online”, a titrat postul pe burtieră.

Mai mult, postul şi-a continuat programul obişnuit pe feedul de YouTube al Realitatea Plus, cu emisiunea Nicoletei Cone, „Lupta pentru România”.

CNA a decis, pe 11 februarie, sancţionarea televiziunii deținute de familia Păcuraru cu una dintre cele mai dure amenzi ale sale: suspendarea emisiei pentru trei ore.

Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore joi, pe 19 februarie, în intervalul 18.00-21.00. În acest interval, postul nu va putea difuza emisia obișnuită, ci textul sancțiunii.

Decizia CNA apare în urma a numeroase încălcări ale legislației audiovizuale care au avut loc în luna noiembrie 2025, timp de 10 zile, în perioada 1 – 21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. 10 emisiuni au fost cu probleme în acest interval.

„Ceea ce se întmplă nu este jurnalism”, a declarat în timpul ședinței Mircea Toma, membru CNA. El a fost și cel care a propus sancţionarea televiziunii pentru lipsa de imparţialitate din emisiunile postului.

Decizia a fost votată de majoritatea membrilor, cu excepţia a doi membri, Georgică Severin şi Lucian Dindirică, propuși în Consiliu de PSD.