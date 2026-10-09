Recentele atacuri ale Rusiei au provocat pagube considerabile rețelei electrice din Ucraina, spune Zelenski. De ce îl critică pe primarul Kievului

Recentele bombardamente rusești împotriva Ucrainei au provocat „pagube considerabile” rețelei electrice naționale, a deplâns vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, anticipând o nouă iarnă foarte dificilă pentru populație, relatează France Presse.

„Din păcate, rețelele electrice și instalațiile de transport de electricitate au suferit pagube considerabile. Lucrările de reparații continuă zi și noapte”, a scris Zelenski pe social media.

În ultimele zile, după atacurile rusești asupra infrastructurilor energetice ucrainene, autoritățile au fost nevoite să întrerupă furnizarea energiei electrice și să impună restricții în mai multe regiuni.

Kievul, în beznă după atacurile Rusiei. Credit foto: Sergei Supinsky / AFP / Profimedia

Volodimir Zelenski a mai afirmat că Ucraina le va transmite partenerilor săi externi informații actualizate despre nevoile sale de „echipamente energetice” și de mijloace de „apărare antiaeriană”.

Ucraina duce lipsă mai ales de sisteme antiaeriene americane Patriot, în special de rachete interceptoare pentru aceste sisteme necesare interceptării rachetelor balistice rusești.

Pe de altă parte, Zelenski a criticat întârzierile în implementarea, de către autoritățile locale ucrainene, a „planurilor de reziliență” menite să apere infrastructurile esențiale și să le mențină funcționale, relatează Agerpres.

„Lentoarea acestor lucrări este absolut inacceptabilă, iar celor responsabili din Ministerul Infrastructurilor, precum și administrațiilor regionale le revine o responsabilitate personală”, a indicat el.

Zelenski a criticat în special municipalitatea din Kiev, condusă de Vitali Klitschko, primarul cu care se află în conflict. „Am stabilit sarcini precise pentru Kiev, întrucât autoritățile municipale au omis aproape complet să ia măsurile necesare”, a continuat președintele ucrainean.

Primarul Klitschko a declarat joi că în capitală sunt în curs de instalare sisteme de încălzire pentru situații speciale și se constituie rezerve de combustibil, alimente și apă potabilă pentru a face față unor eventuale perturbări prelungite la iarnă. Dar, „indiferent cât de bine ne pregătim, dacă apărarea antiaeriană nu funcționează, ne-am putea regăsi în fața unui scenariu rău”, a avertizat el.

Armata ucraineană spune că a lovit în Rusia trei instalaţii de producţie a rachetelor

Armata ucraineană a anunțat că a lovit peste noapte, pe teritoriul Rusiei, trei instalaţii implicate în producţia de rachete, inclusiv o fabrică din regiunea Tver care produce componente pentru rachete şi un centru de dezasamblare a rachetelor balistice intercontinentale din regiunea Nijni Novgorod.

Într-o informare difuzată pe Telegram, Statul Major General al Ucrainei a afirmat că instalaţia rusă destinată „lichidării rachetelor balistice intercontinentale” a fost lovită pentru a reduce capacitatea Rusiei de a se aproviziona cu explozivi şi combustibil pentru rachete, relatează agențiile Reuters și News.ro.

Guvernatorul regiunii ruse Nijni Novgorod a declarat că un militar a fost ucis în timpul atacului, iar resturile dronei au provocat daune „minime” infrastructurii.

Guvernatorul regiunii Tver a anunţat vineri dimineaţă că un atac cu drone a provocat un incendiu la o fabrică din Redkino, dar a precizat că acesta a fost stins.

Ucraina a lovit rafinăriile de petrol şi instalaţiile de producţie militară ruseşti cu o flotă tot mai mare de drone fabricate pe plan intern şi, uneori, cu rachete.