Rechemare masivă la Airbus. Mii de avioane A320 au nevoie de un update urgent / Compania Wizz Air e afectată

Airbus, cel mai mare producător european de avioane, a anunțat vineri că solicită o actualizare software imediată pentru „un număr semnificativ” de aeronave din familia A320, cea mai vândută gamă a sa. Surse din industrie au declarat că măsura ar putea provoca perturbări pentru aproximativ jumătate din flota globală, adică pentru mii de avioane. Wizz Air, companie aeriană care operează zboruri către și dinspre România, a transmis vineri seară că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele care necesită actualizarea și că a programat deja lucrările de întreținere necesare.

Potrivit unui buletin transmis companiilor aeriene și consultat de Reuters, modificarea trebuie făcută înainte de următorul zbor programat, ceea ce ar putea duce la anulări sau întârzieri în unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de călătorii ale anului, în Statele Unite și la nivel global.

Airbus a declarat într-un comunicat că un incident recent care a implicat o aeronavă din familia A320 a arătat că radiațiile solare intense pot corupe date esențiale pentru funcționarea sistemelor de control al zborului.

„Airbus recunoaște că aceste recomandări vor genera perturbări operaționale pentru pasageri și clienți”, a transmis compania.

Surse din industrie au spus că incidentul care a declanșat această măsură neprevăzută de reparație a implicat un zbor JetBlue de la Cancun (Mexic) la Newark (New Jersey), pe 30 octombrie, în care mai mulți pasageri au fost răniți după o pierdere bruscă de altitudine.

Zborul 1230 a efectuat o aterizare de urgență la Tampa, Florida, în urma unei probleme la controlul aeronavei și a unei coborâri bruște și necomandate, ceea ce a determinat deschiderea unei investigații de către Administrația Federală a Aviației (FAA).

JetBlue și Administrația Federală a Aviației (FAA) nu au avut un comentariu imediat.

Airbus a precizat că Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) urmează să emită o directivă de urgență prin care să impună această remediere.

„Reparație de două ore”

Pentru aproximativ două treimi dintre avioanele afectate, rechemarea va duce la o imobilizare relativ scurtă la sol, întrucât companiile aeriene vor reveni la o versiune software anterioară, au spus surse din industrie.

Totuși, acest lucru se întâmplă într-o perioadă în care atelierele de întreținere ale companiilor aeriene sunt extrem de solicitate, confruntându-se deja cu lipsă de capacitate și cu imobilizarea la sol a sute de avioane Airbus din cauza timpilor mari de așteptare pentru alte reparații sau inspecții ale motoarelor.

Sute dintre avioanele afectate ar putea necesita și înlocuirea unor componente hardware, ceea ce ar însemna timpi de așteptare mult mai mari, au precizat sursele.

La scurt timp după anunțul Airbus, aproximativ 3.000 de aeronave din familia A320 se aflau în zbor în întreaga lume.

American Airlines și Wizz Air au anunțat că au identificat deja aeronavele care au nevoie de actualizarea software. United Airlines a precizat că nu este afectată.

American Airlines a transmis într-un comunicat că aproximativ 340 dintre cele 480 de aeronave A320 din flotă necesită înlocuirea software-ului și se așteaptă ca majoritatea acestor intervenții să fie „finalizate astăzi și mâine”, fiecare reparare necesitând circa două ore.

La nivel mondial, sunt în exploatare aproximativ 11.300 de aeronave din familia A320, dintre care 6.440 sunt modelul A320 de bază, care a zburat pentru prima dată în 1987.

Problema pare să fie una dintre cele mai ample rechemări în service din istoria de 55 de ani a Airbus și vine la câteva săptămâni după ce A320 a depășit Boeing 737 ca cel mai livrat model de avion.

A320 a fost primul avion comercial de mare capacitate care a introdus sistemele de control computerizate „fly-by-wire”.

Buletinul consultat de Reuters atribuie problema unui sistem de zbor numit ELAC (Elevator and Aileron Computer), care transmite comenzile de la manșa laterală a pilotului către elevoarele din partea din spate a aeronavei. Acestea controlează mișcarea de tangaj, adică unghiul de ridicare sau coborâre al botului avionului.

Producătorul acestui computer, compania franceză Thales, a declarat pentru Reuters că produsul respectă specificațiile Airbus, iar funcționalitatea în cauză este susținută de un software care nu se află în responsabilitatea Thales.

Reacția Wizz Air

Compania aeriană Wizz Air, care operează zboruri către și dinspre România, a anunțat vineri seară că unele dintre cursele sale din acest weekend pot fi afectate.

„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent. Wizz Air a programat deja imediat activitățile de mentenanță necesare pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor corective identificate. În consecință, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate”, a anunțat operatorul aerian într-un comunicat de presă, precizând că pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicația mobilă a companiei vor fi anunțați cu privire la eventualele modificări de program, potrivit Digi24.ro.

British Airways, compania de linie britanică, nu este puternic afectată de această problemă. EasyJet, operatorul low-cost din Marea Britanie, a transmis că „se așteaptă ca situația să provoace unele perturbări” și că îi va informa direct pe pasageri.

„Siguranța este prioritatea noastră principală, iar easyJet își operează flota în strictă conformitate cu recomandările producătorilor”, a precizat compania, conform BBC.