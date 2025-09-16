RECHIZITORIU. Cum pregătea Horațiu Potra a doua revoluție în România pentru Călin Georgescu: „Eu instig la revoltă! Ieșiți cu parul”. Detalii din întâlnirea de la Ciolpani

Rețeaua coordonată de Horațiu Potra era pregătită de violențe extreme în București, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie, arată datele din rechizitoriul Parchetului General, consultat de HotNews. În documentul care cuprinde peste 320 de pagini, procurorii detaliază cum a acționat rețeaua care îl susținea pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Parchetul General a anunțat marți trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, a lui Horațiu Potra și a 20 de mercenari ai acestuia. Acuzațiile aduse de procurori: acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Mesajele descoperite de procurori în telefoanele membrilor rețelei mercenarilor lui Horațiu Potra arată că aceștia pregăteau o acțiune în forță în București, după anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut, arată datele din rechizitoriul procurorilor. Discuțiile se purtau pe grupuri de WhatsApp, iar Potra aștepta indicații de la Călin Georgescu pentru a acționa. În tot acest timp, membrii grupării trasmiteau pe Tik Tok mesaje care incitau la violențe. În telefonul lui Horațiu Potra procurorii au descoperit mai multe înregistrări video realizate de acesta pe 7 decembrie 2024, în timp ce acesta se afla în Dubai, în tranzit din Congo spre România. În cadrul acestor înregistrări, Horațiu Potra își exprimă în mod explicit o stare de revoltă și incită la acțiuni de natură violentă.

Procurorii indică în actul de acuzare și clipurile pe care Horațiu Potra le-a postat pe rețelele sociale, prin care încuraja publicul la acțiuni antisociale:

Înregistrări cu Horațiu Potra

„Nu vă lăsați duși de nas de ăia care zic să nu ieșiți cu parul, să nu faceți manifestații și violențe. Asta-i o vrăjeală! Nu merge, în România s-o dovedit, (…) De aia vă zic, oameni buni, ieșiți pentru libertatea voastră, pentru copiii voștri, o să vă bage ăștia-n război, vă trimit în război în Ucraina carne de tun, o să vedeți, o să fie prea târziu. Dac-acuma nu vă treziți, nu visați că, bă, se reface turul și câștigă Georgescu…cu… majoritate…cu 60%. Nu, pentru că n-o să-l mai bage la alegeri și chiar dacă-l bagă la alegeri, le falsifică acolo pe față. Iese și zice… o câștigat Gheorghe sau altcineva. Nu visați, oameni buni! Aicea globaliștii au ajuns în România, au pus mâna pe România, îi gata. Dacă poporul nu se revoltă acuma, suntem morți toți…. noi, toți, copiii noștri, tot tot ce-aveți proprietăți se duce pe apa sâmbetei, să nu zic pe…altceva. Deci asta vă zic, eu vă îndemn, pe riscul meu, pe riscul meu personal, da? Să vină să m-aresteze DIICOT-ul, SRI-ul SPP-ul, cine vor ei, să vină să mă ieie să mă aresteze. Eu zic da! Instigare la revoltă, români ieșiți cu parul și pe ei și pe mama lor! Doamne ajută!”;

”Da’ vin în România, că nu mi se pare normal. Și hai să vedem atuncea care-s românii ăia patrioți, care au curaju’ să iasă. Dacă au curaju’. Și-i rog pe toți să iasă! Și nu tre’ să ieșim cu lozinci: ”Vă rugăm, democrație!”. Nu. Cu paru’! Cu paru’ tră’ ieșit, că ăștia nu știu de altceva! Numa de frica parului știu! Așa trăbă’ ieșit! O zi bună vă doresc! Și trăiască România! Liberă! Și Democratică! Salut!”; Clip 3: ”N-am câștigat niciun ban în România, dar vin acasă. Să mă aresteze pe mine Iohannis! Mă doare în p…ă. Dar, uite aici! Eu instig la revoltă! Toți românii care mai au sânge în instalație să iasă cu parul, cu parul pe stradă! Cu parul să îi alergăm! Să îi fugărim… cum zic ăștia, peste Dunăre. Băga-mi-aș ceva! Hai salut! Uite acum ajung la avion.

Întâlnirea de la Ciolpani

Unul dintre momentele cheie al acțiunii pregătirilor pentru intervențiile în forță ale mercenarilor lui Horațiu Potra în București l-a constituit întâlnirea secretă de la un centru de echitație din Ciolpani dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu, susțin procurorii în rechizitoriu.

„Cu această ocazie, inculpații Georgescu Călin și Potra Horațiu au pus în discuție un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare urmau să desfășoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență, strategia urmărind, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Proprietarul centrului și o altă angajată au declarat procurorilor că toți cei prezenți erau stresați și preocupați și că și-a dat seama că discuțiile lor ar putea avea legătură cu anularea alegerilor, presupunere ce a fost întărită de comportamentul lor care, în momentul în care a intrat în încăpere, au tăcut brusc.

Aceștia au precizat că discuțiile erau conduse de către Călin Georgescu, el fiind cel care i-a chemat pe toți. Tot sub aspectul comportamentului adoptat, martora a mai declarat și faptul că, în momentul în care a adus ceaiul, Călin Georgescu nu a lăsat-o să toarne în pahare și i-a făcut semn cu mâna că nu are nevoie de servire din partea sa.

„În momentul în care martora D.A. a intrat în încăpere, discuțiile au fost întrerupte brusc, ceea ce indică o preocupare de a ascunde conținutul conversației. Refuzul lui Georgescu Călin de a permite turnarea ceaiului sau intervenția gazdei în orice fel arată nu doar faptul că întâlnirea avea un caracter confidențial, iar orice prezență neautorizată putea fi considerată un risc, ci și caracterul apăsător al atmosferei și starea de surescitare vădită a inculpatului Georgescu Călin, al cărui singur scop, din perspectiva prezenței sale în acel loc, era agrearea direcțiilor de acțiune viitoare”, au mai reținut procurorii în actul de acuzare.

Știre în curs de actualizare