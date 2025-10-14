Reciclează deșeurile electrice pentru materiile prime critice!

14 octombrie este Ziua Internațională a Deșeurilor Electrice

ECOTIC (membru WEEE Forum) aduce în atenția publicului, cu prilejul Zilei Internaționale a Deșeurilor Electrice (14 octombrie), diverse teme care evidențiază necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Tema de anul acesta se axează pe identificarea deșeurilor electrice drept resurse valoroase care conțin materii prime critice: 29 din cele 34 de materii prime critice declarate la nivel european sunt prezente în deșeurile electronice.

10,7 milioane de tone de deșeuri electronice au fost generate în 2022 la nivel UE27+4 (Uniunea Europeană, Regatul Unit, Elveția, Islanda și Norvegia), rezultând astfel, 20 kg/persoană.

Telefoanele, laptopurile, serverele, cablurile, electrocasnicele și alte produse electronice debarasate în fiecare an în UE27+4 conțin aproximativ 1 milion de tone de materii prime critice (CRM), se prezintă în raportul FutuRaM. Aceste metale și minerale sunt esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor verzi, a infrastructurii digitale și a industriei de apărare moderne.

Același raport subliniază că potențialul european de recuperare este de 0,9 și 1,5 milioane de tone de materii prime critice anual până în 2050. Această stabilitate ar reduce presiunea asupra mediului și asigură Europei o sursă internă de metale precum cuprul, aluminiul și paladiul.

„Deșeurile electrice ale Europei sunt o resursă de milioane de euro care așteaptă să fie valorificată” declară Kees Balde, expert la UNITAR SCYCLE și coordonatorul științific al proiectului FutuRaM.

Context legislativ la nivel european: 1) Critical Raw Material Act (Act privind materiile prime critice, 2024) care stabilește obiective pentru extracția, procesarea și reciclarea materiilor prime critice, vizând ca 25% din cererea anuală să fie acoperită prin reciclare până în 2030; 2) Circular Economy Act (Act privind economia circulară) – consultare lansată în august 2025: va aborda lipsa cererii și ofertei suficiente de materii prime secundare și fragmentarea pieței unice europene, 3) Revizuirea actualei Directive DEEE (prevăzută ca Regulament nou pentru 2027): este probabil să consolideze regulile de colectare și raportare, stimulând cererea de materii prime secundare și trasabilitatea acestora.

Jessika Roswall, Comisarul European pentru Mediu, Reziliența Apei și o Economie Circulară Competitivă, declară: „Europa depinde de țări terțe pentru peste 90% dintre materiile sale prime critice, însă reciclăm doar o mică parte dintre ele — uneori chiar mai puțin de 1%. Avem nevoie de o schimbare reală de mentalitate în modul în care Europa colectează, dezasamblează și procesează acest munte de deșeuri electronice aflat în creștere rapidă, transformându-l într-o nouă sursă de prosperitate. Perturbările comerciale, de la interdicții de export până la războaie, scot în evidență vulnerabilitatea Europei. Reciclarea este atât o necesitate de mediu, cât și o strategie geopolitică.”

România a dezvoltat Strategia Națională privind Economia Circulară prin HG 1172/2022 în care se menționează “România și Europa, în general, sunt extrem de dependente de importurile de materii prime. Acest lucru le face vulnerabile în fața tensiunilor geopolitice care au un impact asupra prețurilor și a aprovizionării cu materii prime în viitor. China este principalul furnizor a 15 din cele 25 de materii prime critice ale UE, ceea ce înseamnă că UE depinde în mare măsură de exporturile Chinei.”

Acțiuni organizate de ECOTIC cu ocazia Zilei Internaționale a Deșeurilor Electrice

În perioada 9–12 octombrie 2025, ParkLake Shopping Center a găzduit alături de ECOTIC, o serie de acțiuni dedicate conștientizării importantei colectării separate a deșeurilor electrice și electronice. Pe parcursul celor patru zile, vizitatorii au fost invitați să descopere Caravana ECOTIC. De asemenea, în weekendul 11–12 octombrie, copiii au participat la ateliere eco-educative sub conceptul „Devino Ambasadorul Mediului cu ajutorul provocărilor lansate de Ecoterrian”. Activitățile i-au implicat pe cei mici într-o serie de experiențe interactive și creative: de la jocuri de colectare separată și exerciții de asociere, la desene și mesaje dedicate planetei, pictură și creații inspirate de personajul Ecoterrian, precum și un colț special de povești eco ascultate la căști. Fiecare copil a primit un pașaport, adunând ștampile pentru activitățile desfășurate. La final, aceștia au devenit Ambasadori ai Mediului, fiind răsplătiți cu o diplomă, o carte de povești și un mini recipient pentru colectarea bateriilor acasă.

Cu această ocazie au loc și o serie de campanii locale de colectare DEEE și campanii dedicate angajaților din companiile partenere cu ECOTIC, precum și o vizită a producătorilor afiliați ECOTIC la fabrica de reciclare DEEE, GreenWEEE Buzău.

În cadrul campaniei de promovare a Zilei Internaționale a Deșeurilor Electrice, ECOTIC a filmat o serie de video-interviuri cu experți și cu publicul larg pe tema reciclării materiilor prime critice. Acestea vor fi lansate pe parcursul lunii octombrie pe canalul de Youtube ECOTIC.

Despre ECOTIC

ECOTIC este o organizație dedicată promovării economiei circulare, activând în domeniul gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Prin activități constante de colectare separată, pregătire pentru reutilizare, reciclare și recuperare a materiilor prime, ECOTIC contribuie semnificativ la reducerea impactului negativ asupra mediului și la reintegrarea resurselor valoroase în circuitul economic. Totodată, ECOTIC dezvoltă și implementează o rețea extinsă de puncte de colectare pentru DEEE, oferind publicului acces facil la soluții responsabile pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri.

Articol susținut de ECOTIC