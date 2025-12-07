Record absolut. VIDEO. Ilia Malinin, primul patinator din istorie care reușește șapte sărituri cvadruple într-un program

Sportivul american Ilia Malinin a devenit, sâmbătă seară, la Grand Prix-ul de la Tokyo, primul patinator care a reuşit să execute şapte sărituri cvadruple într-un singur program, scrie News.ro.

De asemenea, el şi-a îmbunătăţit propriul record mondial la punctajul obţinut într-un program lung cu aproape 10 puncte.

Tânărul de 21 de ani din Virginia era deja singurul patinator care a reuşit vreodată un salt cvadruplu Axel într-o competiţie.

Sâmbătă, el a adăugat un salt cvadruplu flip, un salt cvadruplu loop, un salt cvadruplu toe loop, un salt cvadruplu Salchow şi două salturi cvadruple Lutz.

De două ori campion mondial, Malinin a încercat un program cu şapte salturi cvadruple la finala Grand Prix din 2024 din Franţa, dar nu a reuşit.

Momentul nu putea fi mai potrivit, deoarece i-a dat un impuls pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 din Italia, unde competiţia de patinaj artistic începe pe 6 februarie. El intră în competiţie ca favorit la medalia de aur.

„A fost una dintre cele mai bune evoluţii pe care le-am avut vreodată”, a declarat Malinin, potrivit Olympics.com. „Am ieşit cu adevărat pe gheaţă şi a trebuit să lupt pentru fiecare element în parte şi m-am bucurat foarte mult că am putut face asta în faţa publicului japonez. Fără ei, nu cred că ar fi fost posibil.”

El a terminat înaintea a doi patinatori japonezi, devansându-l pe Kagiyama Yuma cu aproape 30 de puncte. Sato Shun a fost al treilea.