Record istoric în alegerile din SUA. Marcy Kaptur, femeia cu cea mai mare vechime din Congres, obține al 23-lea mandat

Deputata democrată Marcy Kaptur, în vârstă de 80 de ani, și-a asigurat cel de-al 23-lea mandat în Congresul Statelor Unite în urma unei curse electorale extrem de strânse, potrivit proiecțiilor Fox News și CNN.

Ea a fost realeasă în districtul 9 din Ohio, puternic disputat, învingându-l pe republicanul Derek Merrin într-o revanșă cu miză uriașă pentru controlul Camerei Reprezentanților.

Kaptur și Merrin s-au înfruntat și în alegerile din 2024, când democrata s-a impus la o diferență de mai puțin de 2.400 de voturi.

Aleasă pentru prima dată în 1982, Marcy Kaptur deține recordul pentru cea mai lungă activitate a unei femei în istoria Congresului american.

Democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, într-o victorie răsunătoare și istorică, potrivit proiecțiilor CNN. Toate informațiile despre alegerile cruciale din SUA sunt transmise LIVETEXT de HotNews.