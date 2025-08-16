Record mondial de autonomie cu o mașină electrică: 1.700 kilometri cu o singură încărcare

Un automobil complet electric care are o autonomie standard, potrivit certificărilor oficiale, de 780 km a reușit să depășeașcă toate recordurile mondiale în materie de consum, în cadrul unui test realizat în condiții de trafic real.

General Motors a documentat și a certificat parcurgerea de către un pickup Chevrolet Silverado EV Max Range a celui mai lung traseu parcurs de un automobil electric de serie, cu o singură încărcare, depășind inclusiv ținta pe care și-o fixase la plecare șoferul.

