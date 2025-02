Recorder: Încă două zboruri private ale lui Marcel Ciolacu cu avioanele Nordis, pe care premierul nu le-a făcut publice

Recorder a publicat, marți, documente care arată existența altor două zboruri cu Nordis făcute de premierul Marcel Ciolacu, diferite de cele despre care a scris G4Media în toamna anului trecut. Cele două noi zboruri cu avioane private închiriate de Nordis au avut loc tot în 2022, iar la bord s-au aflat, alături de Ciolacu, apropiați ai acestuia, precum nepotul său, Sorina Docuz, Alfred Simonis și Sorin Grindeanu.

Primul zbor dezvăluit de Recorder a avut loc pe 9 martie 2022, cu un avion privat al companiei Țiriac Air, un business jet Gulfstream G200, închiriat de firma Nordis Travel, și avea destinația Timișoara. Conform documentelor publicate de jurnaliști, la bordul aeronavei s-au urcat în București Vladimir Ciorbă, George Ivan (apropiat al lui Ciorbă), Marcel Ciolacu și nepotul său, Mihai Ciolacu.

La Timișoara, avionul a făcut doar o escală pentru a se urca și alți pasageri: Sorin Grindeanu și fiul său, alături de Alfred Simonis. Destinația finală a fost Madrid. Deși publicația nu cunoaște motivul călătoriei în capitala spaniolă, jurnaliștii menționează că în seara de 9 martie s-a jucat meciul de fotbal dintre Real Madrid și Paris Saint-Germain, Marcel Ciolacu declarând în trecut că este fan al echipei din Spania. Pasagerii s-au întors în București următoarea zi, pe 10 martie 2022.

Un alt zbor privat pe care premierul nu l-a făcut public a avut loc în perioada 18-21 august 2022, când acesta a mers la Nisa, alături de Vladimir Ciorbă, Monica Huyadi, Ion Bejeriță și Sorina Docuz, tot cu avion închiriat de Nordis. Documentele aflate în posesia Recorder arată că, la retur, avionul privat s-a întors la București cu mai mulți pasageri.

Contactat de Recorder, premierul Ciolacu le-a lăsat jurnaliștilor următorul mesaj pe WhatsApp: „Capitol închis în viața mea. Am explicat public și am dovedit că nu am beneficiat de niciun serviciu fără să plătesc. Chiar dacă este un aspect care privește viața mea privată, am considerat necesar să explic fiind candidat pentru funcția de președinte. Am plătit politic pentru acest lucru. Nu există fapte penale. După cum bine cunoașteți, din bani publici am zburat doar la economic”.

Primele zboruri făcute publice

În toamna anului trecut, G4Media a făcut publice alte două zboruri făcute de premierul Ciolacu cu avioanele private închiriate de Nordis.

Jurnaliștii au dezvăluit atunci că Ciolacu, Grindeanu și Alfred Simonis au călătorit de mai multe ori, în perioada cuprinsă între primăvara – toamna anului 2022, la Monaco împreună cu familia Vicol – Ciorbă cu un jet privat închiriat de Nordis de la compania Țiriac Air. Potrivit surselor publicației la bordul avionului s-au mai aflat în aceste zboruri Sorina Docuz, o apropiată a liderului PSD și Roxana Ilie.

Tot în luna noiembrie, G4Media publica documente care arată că Marcel Ciolacu a zburat la Madrid, în 3 mai 2022, alături de apropiata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un avion privat închiriat de Nordis, companie intrată în insolvență la începutul lunii octombrie. La bordul avionul s-au mai aflat Alfred Simonis (alături de soție), Sorin Grindeanu și Laura Vicol (însoțită de soțul său, co-acționar Nordis, Vladimir Ciorbă).

Marcel Ciolacu a prezentat documente despre care a spus că sunt plățile zborurilor private

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat la începutul lunii februarie mai multe documente, despre care a spus că sunt facturile originale ale zborurilor private închiriate de compania Nordis și chitanțele care demonstrează că și-a plătit singur contravaloarea biletelor de avion.

„Aceasta e vechea factură prezentată pe Tiktok. Aceasta este chitanța. Am găsit factura originală și aveți explicațiile de ce a fost la asigurare modificat anul și cursul valutar”, le-a spus Marcel Ciolacu jurnaliștilor prezenți la Parlament, cu referire la controversele create după ce a prezentat inițial documentele, de Crăciun, pe TikTok.

„Aveți atâta ură față de mine de fiecare dată, eu necunoscând acest sentiment de ură”, le-a spus premierul jurnaliștilor care întrebau de legăturile cu compania Nordis.

De asemenea, la finalul declarațiilor, în timp ce se îndrepta spre birou, un jurnalist l-a întrebat „dacă regretă că a mers cu doamna Vicol”, iar premierul a replicat: „regret că m-am lăsat păcălit”.

Amintim că fosta deputată PSD Laura Vicol, care a condus Comisia Juridică din Camera Deputaților, și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost inițial arestați preventiv, în dosarul Nordis. Instanța supremă a decis, în 14 februarie, eliberarea acestora din arest. Vladimir Ciorbă a fost plasat sub control judiciar, în timp ce în cazul Laurei Vicol nu a fost impusă nicio măsură restrictivă.

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă sunt acuzaţi de procurorii DIICOT că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele grupului Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienţii păgubiţi, care au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit niciodată.

Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă – Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării. De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro.