Recordul național la maraton, doborât după 47 de ani în competiția de duminică de la București. Nicolae Soare a câștigat în fața a doi atleți kenyeni

Record național la maraton a fost doborât, după aproape jumătate de secol, în evenimentul desfășurat în București, anunță Federația Română de Atletism, adăugând că este „o performanță remarcabilă pentru atletismul românesc”.

„La Campionatul Național de Maraton, desfășurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon, Nicolae Alexandru Soare (CSM Bacău) a stabilit un nou record național la maraton masculin, cu timpul de 2:11:58”, a anunțat Federația într-o postare pe Facebook.

Nicolae Soare a câștigat evenimentul cu acest rezultat, fiind urmat de doi kenyeni, Dickson Kiprop, 2 h 13 min 16 sec, și Daniel Lauren, 2 h 16 min 25 sec.

La feminin, kenyana Beatrice Cherono s-a impus cu timpul de 2 h 44 min 51 sec, urmată de conaționala Mercy Jebichii Kipkemoi, 2 h 44 min 52 sec, și de românca Andreea Alina Pîșcu, 2 h 51 min 29 sec.

Un record vechi de 47 de ani

Fostul record național, de 2:12:30, fusese stabilit pe 3 septembrie 1978 de Cătălin Andreica, la Campionatele Europene de la Praga.

„După 47 de ani, România are un nou reper în proba de maraton. Rezultatul lui Nicolae Soare confirmă valoarea, perseverența și pasiunea care definesc atletismul românesc. O performanță care onorează tradiția și deschide un nou capitol în istoria maratonului național”, a transmis Federația de Atletism, felicitându-i pe sportiv și pe antrenoarea lui, Cristina Alexe.

Traseul și programul „Bucharest Marathon 2025”

Cursele din cadrul concursului au început sâmbătă cu competiția Wheelchairs – 10 km, de la ora 8:45, apoi crosul de 10 km la ora 9:00, urmat de Wheelchairs Fun Run 2,5 km de la ora 11:45 și Fun Run 2,5 km, de la ora 12:00.

Duminică, de la 9:00, a fost dat startul curselor de maraton și ștafetă maraton (42 km) și semimaraton (21 km).

Probele concursului au început în Piața Constituției și s-au desfășurat pe mai multe străzi din Capitală, precum: bulevardul Libertății, Piața Națiunile Unite, bulevardul Națiunile Unite, bulevardul Unirii, bulevardul I.C. Brătianu, strada Vasile Pârvan, strada Berzei, strada Buzești – Piața Victoriei – șoseaua Pavel D. Kiseleff, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Piața Alba Iulia, bulevardul Burebista, bulevardul Decebal, Piața Hurmuzachi, bulevardul Basarabia.