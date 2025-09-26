Rectificarea bugetară întârzie. Premierul Ilie Bolojan anunțase că proiectul va fi publicat cel târziu vineri dimineața, dar ministrul Finanțelor anunță o altă zi

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri că ministerul pe care îl conduce nu va mai publica săptămâna aceasta proiectul privind rectificarea bugetară, așa cum anunțase premierul Ilie Bolojan că se va întâmpla. Nazare susține că a discutat „calendarul actualizat” cu premierul, având în vedere nevoia de „analiză și decizii responsabile”.

Ministrul Alexandru Nazare a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan, vineri dimineață, la sediul Ministerului Finanțelor.

„Am discutat împreunǎ cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. Toate necesitǎ analizǎ şi decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare şi pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele urmǎtoare, iar până la finalul sǎptǎmânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat”, a scris Nazare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a spus și că a discutat cu Ilie Bolojan „despre direcțiile majore pentru ANAF și Vamă”.

„Cele două instituții au mandat ferm de a contribui la creșterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale și la consolidarea încrederii publice în funcționarea lor. Reformarea acestor instituții nu este un proces simplu și nici rapid. Totuși, rezultatele și progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voință și printr-o nouă abordare, se poate”, conform ministrului de Finanțe.

Alexandru Nazare spune și că „ANAF are ca obiectiv accelerarea finalizării marilor investigații aflate în derulare și comunicarea transparentă a concluziilor, odată ce acestea vor fi disponibile”.

„Vama, la rândul său, are misiunea de a-și consolida rolul de instituție esențială în stat și de partener al contribuabililor corecți, printr-o activitate fermă și consecventă. O prioritate comună rămâne digitalizarea. Accelerarea acestui proces va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților, atât în cadrul ANAF, cât și la Vamǎ”, a mai scris Nazare.

„Cel mai târziu vineri dimineață” a devenit luni

Premierul Ilie Bolojan a spus miercuri, într-o conferință de presă susținută la Guvern, că „cel mai târziu vineri dimineața” proiectul privind rectificarea bugetară va fi publicat „în transparență decizională în vederea consultării”.

Conform acelui calendar, luni urma ca partidele din coaliție să se întâlnească de la ora 10:00 pentru o discuție finală privind rectificarea bugetară, iar marți ar fi trebuit organizată o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea rectificării, conform surselor HotNews. Având în vedere că publicarea proiectului întârzie, cel mai probabil adoptarea rectificării nu va mai avea loc marți.

Cum se împart banii

Liderii coaliției au discutat joi, înaintea ședinței de Guvern, despre ministerele care vor primi sau care vor pierde bani în urma rectificării bugetare. Potrivit actualei forme a proiectului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va pierde 3 miliarde de lei, conform surselor politice consultate de HotNews.

Bani în plus vor primi Ministerul Muncii (2,5 miliarde lei), Transporturilor (2,1 miliarde), Sănătății (250 de milioane), Casa Națională de asigurări de Sănătate (3,5 miliarde). Aceste sume sunt rotunjite și nu reprezintă varianta finală a rectificării.

„Se asigură tot ce înseamnă investiții pe proiectele de infrastructură și proiecte naționale. Plus lucrurile sociale – pensii, salarii, alocații etc. Suma totală care se da efectiv în plus este de 22,8 mld de lei, la o țintă de deficit de 8,4%”, spun surse din coaliție pentru HotNews.

Liderii coaliției au mai stabilit și că în luna noiembrie va mai avea loc o nouă rectificare bugetară.