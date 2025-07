Rectorul SNSPA, somat să demisioneze după noile dezvăluiri Snoop în cazul Marius Pieleanu: „Buboiul s-a spart”

Rectorul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, trebuie să demisioneze după dezvăluirile jurnaliștilor de la Snoop.ro despre Marius Pieleanu, profesor în cadrul universității, în contextul abuzurilor sexuale reclamate de mai multe studente, afirmă Ana Birchall, fostă ministră a Justiției și a Afacerilor Europene.

„Pricopie are urgent nevoie de un transplant de bun-simţ şi un implant de coloană vertebrală. Are nevoie de noi să-l ajutăm să-şi găsească minimul curaj ca să-şi dea demisia”, a scris luni Birchall, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

„Vă spuneam de anul trecut, după prima anchetă extraordinar realizată de Ioana Moldoveanu si echipa Snoop.ro, că a început marea muşamalizare atât a profesorilor prădători sexuali de la SNSPA dar și a rectorului Remus Pricopie! Mușamalizare care continuă și astăzi, în ciuda unor noi dezvăluiri, cu probe concrete, realizate și publicate astăzi de Ioana Moldoveanu”, a notat fostul oficial guvernamental.

„Miza este imensă! Dacă tragi de firul Pricopie practic se dărâmă şandramaua. Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. (…) Rectorul SNSPA, Remus Pricopie are urgent nevoie de un transplant de bun-simţ şi un implant de coloană vertebrală. Are nevoie de noi să-l ajutăm să-şi găsească minimul curaj ca să-şi dea demisia. Nu vreau să ştiu ce e în sufletul bietului domn Pricopie, cât de tare se chinuie prins între politica de toleranţă zero pentru orice formă de hărţuire, discriminare sau abuz clamată de SNSPA şi comportamentul celor doi profesori pe Bulai şi Pieleanu, pe care s-a făcut vreme de 12 ani că nu-l vede (sunt ironică, sper că este clar)”, a afirmat Birchall.

„Ocupat să se ţină de fotoliul de rector cu ambele mâini, normal că nu a avut un deget ca să-l mişte în favoarea studentelor care se plângeau că sunt hărţuite. Cînd are ambele mâini ocupate, cum să îşi dea demisia, sărmanul om?”, a adăugat ea.

Conform Anei Birchall, rectorul SNSPA ar trebui „să-şi dea demisia acum, cînd încă mai poate să-şi salveze cariera politică şi nu e etichetat pe viaţă drept complice al lui Pieleanu şi Bulai şi protector al prădătorilor sexuali”.

„Buboiul s-a spart. Salut curajul femeilor extraordinare care au vorbit. Mă bucur enorm pentru generația de femei care vine după noi și care nu va mai trebui să trăiască în frică”, a mai notat fostul ministru PSD în guvernele Dăncilă și Grindeanu, care a candidat inclusiv pentru funcția supremă în stat și a fost consilieră a președintelui interimar Ilie Bolojan.

Ana Birchall a susținut, în 2024, că a primit mai multe mesaje nepotrivite de la Pieleanu, a scris ea pe social media, a doua zi după publicarea de către Snoop.ro a unui caz similar, cel al sociologului Alfred Bulai, de asemenea profesor la SNSPA. Contactat de Snoop, Pieleanu a refuzat să comenteze, la acel moment.

Dezvăluirile Snoop despre Marius Pieleanu

Site-ul de investigații Snoop a publicat marți rezultatul unei documentări de câteva luni, în care a discutat cu 40 de persoane, profesori, actuali și foști studenți de la SNSPA și Universitatea București, colaboratori din trecut ai firmelor sociologului și profesorului Marius Pieleanu.

Dintre femeile care îl acuză pe Marius Pieleanu de abuzuri sau comportament neadecvat și care au discutat cu jurnalista Snoop Ioana Moldovan, patru și-au asumat cu nume și prenume, două au dorit să-și dea doar prenumele, iar trei au optat pentru pseudonim. Ele povestesc scene de abuz sexual, negate categoric de Marius Pieleanu.

Noile dezvăluiri vin după ce Comisia de Etică a SNSPA a închis cazurile unor alte mărturii, iar profesorul Marius Pieleanu și-a reluat în această primăvară cursurile la SNSPA.

Cum a decis conducerea SNSPA să reacționeze în scandal

La nivelul conducerii Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) s-a luat decizia ca universitatea să nu aibă, pentru moment, nicio reacție publică privind noile dezvăluiri despre Marius Pieleanu, au declarat pentru HotNews surse din instituție.

Potrivit surselor citate, SNSPA a decis marți dimineață să nu aibă încă nicio reacție cu privire la investigația jurnaliștilor de la Snoop.

HotNews a încercat pe tot parcursul zilei de marți să obțină o reacție oficială din partea reprezentanților SNSPA. Rectorul universității, Remus Pricopie, prorectora Ligia Deca (fostă ministră a Educației, în funcție când Snoop a scris despre acuzațiile de abuz ale altui profesor de la SNSPA, Alfred Bulai) și președintele Comisiei de Etică a SNSPA, Ion Stavre, nu au răspuns apelurilor redacției.

În schimb, ministrul Educației, Daniel David, a transmis luni, într-un răspuns pentru HotNews, că ministerul susține principiul „toleranței zero față de orice formă de hărțuire în mediul universitar”, în urma investigației publicate de Snoop și care documentează acuzații grave de abuzuri sexuale la adresa sociologului Marius Pieleanu, profesor la SNSPA.