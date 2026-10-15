Redactorul-șef al Novaia Gazeta, bastion al presei independente din Rusia, a fost arestat la Moscova

Redactorul-șef al publicaţiei independente ruse Novaia Gazeta, Serghei Sokolov, a fost arestat joi, după o percheziţie la domiciliul său din Moscova, a anunţat ziarul clasificat de autorităţile ruse drept „agent străin”, transmite AFP.

„Redactorul-şef al Novaia Gazeta, Serghei Sokolov, a fost dus la Comitetul de anchetă (organ judiciar rusesc) după o percheziţie la domiciliul său”, a indicat publicaţia pe Telegram.

Potrivit ziarului Novaia Gazeta, bastion istoric al presei independente din Rusia, redacţia a pierdut contactul cu Sokolov în jurul orelor prânzului joi, „chiar înainte de o şedinţă editorială pe care urma să o conducă”.

Un avocat este pe drum pentru a-l asista pe Sokolov, a precizat publicația.

Novaia Gazeta s-a aflat deseori în vizorul autorităţilor din cauza anchetelor sale privind încălcările drepturilor omului.

Sediul redacţiei a fost percheziţionat în aprilie, iar unul dintre jurnaliştii săi, Oleg Roldughin, a fost reţinut.

Serghei Sokolov fusese deja arestat în 2024 şi urmărit penal pentru „discreditarea forţelor armate” din cauza unui articol, acţiune a autorităţilor ruse condamnată la vremea respectivă de organizaţia neguvernamentală Reporteri fără Frontiere.

Redacţia şi activităţile ziarului au fost restrânse după introducerea cenzurii militare în Rusia de la începutul ofensivei pe scară largă din Ucraina în februarie 2022. Novaia Gazeta continuă totuşi să existe în special pe internet.

Atribuirea etichetei de „agent străin” de către autorităţile ruse obligă la constrângeri administrative grele şi este utilizată de Kremlin pentru reprimarea vocilor critice, notează AFP.