Referatul DNA, în ancheta de la Primăria Sectorului 5: Un polițist local poreclit „Pedro” primea mită și o distribuia șefilor. „Ar trebui să ştie cum stă treaba când vine vorba de recepţii”

Ancheta de la Primăria Sectorului 5 a început în urma denunțului depus de reprezentantul unui dezvoltator imobiliar, căruia un polițist local poreclit „Pedro” i-a cerut mită pentru ca angajații primăriei să urgenteze recepția unui ansamblu rezidențial, se arată în referatul trimis de Direcția Națională Anticorupție în instanță. O parte din bani au fost „distribuiți” ulterior către șefi din primărie, mai notează DNA, potrivit Agerpres.

În ancheta de la Primăria Sectorului 5 au fost reținute trei persoane, conform anunțului făcut sâmbătă dimineață de DNA. Este vorba despre Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, Robert Bașca, arhitect-șef al Sectorului 5, și Florin Cioran, director general adjunct la Poliția Locală Sector 5. Procurorii au propus arestarea preventivă.

Citește și OFICIAL De ce sunt acuzați nepotul lui Piedone și alți șefi din Primăria Sectorului 5. Schema în care este implicat un om de afaceri deja arestat

În realizarea investigației au fost folosiți atât anchetatori sub acoperire, cât şi suspecţi implicaţi în această schemă de corupţie, care au acceptat să colaboreze.

„Pedro” a cerut 24.000 de euro mită pentru recepție

Conform referatului de arestare trimis de DNA în instanță, în noiembrie 2024, reprezentanții unei firme, parte a unui dezvoltator imobiliar, au depus la Primăria Sectorului 5 o cerere pentru a fi făcută pe 12 noiembrie recepția unui ansamblu rezidenţial. Lucrările la imobilul format din două corpuri, de pe strada Înclinată, nr. 12, fuseseră finalizate cu o lună în urmă.

Direcţia Generală de Poliţie Locală – Direcţia de Control – Serviciul Disciplină în Construcţii a răspuns cererii, spunând că funcţionarii nu se pot prezenta la procedura de recepţie întrucât sunt aglomeraţi.

C.G., un reprezentant al firmei, a mers la primărie și a vorbit cu I.P., poreclit „Pedro”, poliţist local la Serviciul Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5. Potrivit anchetatorilor, cei doi se cunoșteau din 2023.

„Am discutat în sala mare de la recepţie, ocazie cu care i-am arătat adresa pe care am primit-o, spunându-i că suntem disperaţi şi că trebuie neapărat să facem recepţia fiind presaţi de antecontractele de vânzare cumpărare pe care societatea le semnase cu clienţii pentru apartamentele din acele imobile”, le-a declarat C.G. procurorilor, conform referatului.

„Ar trebui să ştie cum stă treaba când vine vorba de recepţii”

Polițistul local i-a spus că sunt foarte aglomerați și că recepția trebuie reprogramată. La ieșirea din sediul primăriei, spun anchetatorii, „Pedro” i-a transmis lui C.G. că „ar trebui să ştie cum stă treaba când vine vorba de recepţii” și i-a cerut 24.000 de euro.

„Când eram doar noi doi, I.P. mi-a spus ‘doar ştii cum e procedura’, iar eu, nelămurit fiind, i-am spus să-mi zică concret despre ce e vorba. Atunci I.P. mi-a spus că recepţia, plus certificatul de atestare a edificării, ne costă 24.000 euro”, a mai declarat reprezentantul firmei.

Potrivit DNA, C.G. a revenit la primărie a doua zi și i-a spus polițistului local că îi poate da doar 18.000 de euro, iar acesta din urmă i-a răspuns că „trebuie vorbească şi el mai departe”.

Reprezentantul firmei l-a sunat în ziua următoare pe polițistul local și a mers la primărie, iar „Pedro” i-a spus că este în regulă suma de 18.000 de euro, dar că banii trebuie să-i dea la finalul recepţiei imobilelor, se mai arată în referat.

„În ziua stabilită pentru recepţie, a venit însoţit de o doamnă colegă de-a sa, tot poliţist local (…). Estimez că totul a durat în jur de o oră, o oră şi treizeci de minute. Până la acel moment, există posibilitatea ca procesul-verbal de recepţie să fi fost semnat de către reprezentantul IGSU. Împreună cu cei doi poliţişti locali am coborât din birou, colega lui I.P. s-a dus la maşina lor, iar acesta m-a însoţit la maşina mea, unde aveam suma de 18.000 euro, echivalent în lei, respectiv suma de 90.000 lei. Banii i-am dat în maşina mea, într-o pungă de plastic şi de diferite cupiuri”, le-a mai spus C.G. procurorilor.

Polițistul local i-a dat procesul-verbal de recepție câteva zile mai târziu, la sediul primăriei, iar după o săptămână i-a dat și certificatul de atestare a edificării.

Reprezentantul firmei a depus un denunț la DNA

Când i-a spus șefului său că a dat mită, superiorul „a rămas perplex” și a început să îl suspecteze pe C.G. că și-a însușit suma respectivă, mai notează DNA în referat.

C.G a făcut un denunț la DNA, iar anchetatorii au folosit un investigator sub acoperire, care l-a contactat pe polițistul local, pretinzând că este reprezentant al companiei-mamă a firmei.

Cei doi s-au întâlnit pe 11 noiembrie în zona Sebastian din București, iar investigatorul i-a spus poliţistului local că are o doleanţă din partea şefilor săi, respectiv de a stabili cu exactitate cuantumul banilor care i-au fost remişi, cu ocazia recepţiei lucrărilor finalizate în cursul anului 2024.

„În acel moment, poliţistul i-a răspuns investigatorului că ‘nu dezgropăm morţii’, iar apoi a adăugat că lui ‘nu prea îi plac astea’, dând semne evidente de nelinişte, motiv pentru care a fost încurajat de către investigator să iasă din maşină în vederea conferirii de încredere pentru continuarea discuţiei”, spun procurorii în referat.

DNA a precizat că în timpul discuției „au fost anumite momente în care poliţistul l-a atins pe braţul drept şi spate într-o manieră aparent prietenească, însă intenţia a fost de a verifica dacă are tehnică de supraveghere asupra sa”.

Polițistul local „Pedro” a acceptat să colaboreze cu anchetatorii

Polițistul local a fost pus sub acuzare pentru luare de mită, iar la audieri a spus că a oprit 20.000 de lei din cei 90.000, iar restul i-a dat lui Florin Chioran, director general adjunct al Poliției Locale Sector 5.

„Pedro” a acceptat să colaboreze cu DNA și s-a întâlnit de mai multe ori cu Florin Chioran, având asupra lui tehnică de înregistrare a convorbirilor, dar şi suma de 6.000 de euro, „diferenţa” de bani pentru mita din noiembrie 2024. Chioran i-a spus să împartă banii în două.

Conform referatului, după ce au fost împărțiți banii, Chioran i-a spus polițistului local că a „oprit o altă lucrare” la mapă şi l-a rugat să-l contacteze pe reprezentantul dezvoltatorului imobiliar. Era vorba de recepţia unui imobil de locuinţe de 11 etaje pe strada Nuţu Ion, nr. 2.

Poliţistul le-a spus anchetatorilor că, pentru recepţia acelui imobil, probabil dezvoltatorul îi va da o sumă de bani lui Iulian Cârlogea – administratorul public al Primăriei Sectorului 5.

Pe 13 ianuarie, polițistul local și o colegă de-ale lui s-au deplasat pentru a face recepția imobilului, dar au constatat probleme legate de culoarea faţadei, lipsa autorizaţiei pentru branşamentul la gaze şi o altă problemă a SAS-urilor tehnice. Astfel, recepția nu a putut fi făcută.

Dezvoltatorul imobiliar a trimis apoi un reprezentant pentru a „rezolva” cumva problema și i-a promis polițistului local 2.000 de euro. Pe 19 ianuarie, „Pedro” s-a întâlnit cu fiul şi reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, primind suma de 10.000 de lei.

Clădirea primăriei sectorului 5 din București / Sursă: Inquam Photos / George Călin

Mită dată în toaletă

Interlocutorii i-au spus că, pentru recepția imobilului din str. Nuţu Ion, dezvoltatorul ar fi promis unei persoane suma de 40.000 de euro, din care i-ar fi dat suma de 20.000 de euro, urmând ca la intabularea imobilului să i se remită şi restul de 20.000 de euro. Rolul persoanei respective era acela de a se ocupa „de tot”, invocând „ISU, ISC, primărie”, se mai arată în referat.

Potrivit procurorilor, polițistul local s-a întâlnit la primărie cu un intermediar în 22 ianuarie, iar acesta din urmă i-a spus polițistului că a dat mai multe sume de bani unor funcţionari din primărie. Pentru a nu fi înregistraţi de camerele de supraveghere, cei doi merg într-o toaletă din primărie, unde poliţistul primeşte un plic în care se afla suma de 2.000 de euro, se mai arată în referat.