Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat dezvoltatorul şi investitorul imobiliar Prime Kapital în emisiunea de obligațiuni de 100 de milioane de euro 

Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat PK Development Holding, societate din grupul Prime Kapital, în emisiunea de obligațiuni de 100 de milioane de euro subscrise în principal de cele cinci foste societăți de investiții financiare (SIF-uri) – Lion Capital, Evergent Investments, Transilvania Investments, Longshield Investment Group şi Infinity Capital.

Emisiunea s-a adresat exclusiv unui număr limitat de investitori, fondurile obținute fiind destinate finanțarii activităților curente și investițiilor în cadrul grupului.

O echipă multidisciplinară din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal formată din experți în drept financiar-bancar și în drept imobiliar a oferit emitentului PK Development Holding asistență juridică pe durata întregului proces, de la structurarea tranzacției și până la închiderea cu succes a emisiunii. Din practica de drept financiar-bancar, au fost implicați în proiect avocații Andrei Burz-Pînzaru, Partener, Patricia Enache, Senior Managing Associate, care a coordonat întregul proiect, Bogdan Vlad, Senior Associate, și Lorin Schonfeld, Junior Associate, iar din practica de drept imobiliar au contribuit la succesul proiectului Irina Dimitriu, Partener, și Simona Iacob, Senior Managing Associate.

„Tranzacția reprezintă una dintre cele mai importante emisiuni de obligațiuni din Romania din ultimii ani și evidențiază atât apetitul emitenților pentru diversificarea surselor de finanțare, cât și pe cel al investitorilor profesionali pentru diversificarea categoriilor de investiții. Firește, ne bucurăm că am fost alături de Prime Kapital în acest demers de succes, contribuind încă o dată la excelenta și îndelunga noastră colaborare”, a declarat Andrei Burz-Pînzaru, Partener la Reff & Asociații | Deloitte Legal și Liderul practicii de drept financiar-bancar.

Prime Kapital este un dezvoltator, investitor și operator imobiliar, activ în Europa Centrală și de Est. Fondatorii companiei activează în piața imobiliară din România și din regiune de aproape doua decenii și au o reputație de neegalat cu privire la calitatea și sustenabilitatea pe termen lung a dezvoltărilor realizate. Prime Kapital are o prezență amplă pe piața din România și este integrat pe verticală, având o echipă solidă, ce îmbină competențe multi-disciplinare și acoperă întregul lanț valoric specific dezvoltărilor imobiliare, de la achiziția, designul și construcția proiectelor, la închirierea, vânzarea și administrarea proprietăților.

Reff & Asociații | Deloitte Legal, una dintre cele mai importante societăți de avocați din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, consultanță juridică de management, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 80 de țări.

Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați www.reff-associates.ro. Pentru mai multe informații despre rețeaua globală Deloitte Legal, accesați secțiunea web dedicată.

