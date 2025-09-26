Reff & Asociații | Deloitte Legal asistă Cerealcom Dolj într-o dispută comercială internațională câștigată la GAFTA Londra, în valoare de peste 400 de milioane de dolari

Echipa de litigii a Reff & Asociații | Deloitte Legal a asistat Cerealcom Dolj SRL, unul dintre cei mai importanți producători și exportatori români de cereale, în legătură cu un arbitraj desfășurat la Londra, sub egida prestigioasei asociații internaționale GAFTA (Grain and Feed Trade Association), într-o dispută cu o entitate din Arabia Saudită, referitoare la un contract multianual de producere și comercializare a 1,5 milioane de tone de grâu românesc, cu o valoare estimată de peste 400 de milioane de dolari.

Tribunalul GAFTA a confirmat valabilitatea contractului și a reținut că partenerul saudit a încălcat obligațiile esențiale aferente recoltelor 2024 și 2025, precum și pe cele privind plata avansului pentru recolta 2023. Totodată, instanța a constatat că partenerul român a respectat contractul și, în consecință, a avut dreptul să suspende livrările ca urmare a neîncasării plăților aferente, motiv pentru care decizia firmei saudite de a rezilia contractul a fost declarată nevalidă. În plus, tribunalul a respins integral pretențiile formulate de compania saudită, în cuantum de aproape 25 de milioane de dolari, și a confirmat dreptul Cerealcom de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, cuantumul acestora urmând a fi determinat într-o procedură arbitrală separată.

Deși hotărârea tribunalului constituit sub egida GAFTA poate fi supusă unor căi de atac, Cerealcom are dreptul de a iniția imediat procedurile legale pentru stabilirea cuantumului compensațiilor financiare pentru prejudiciile suferite ca urmare a încălcărilor contractuale fundamentale comise de firma saudită.

În această procedură de arbitraj, Cerealcom a fost asistată de un consorțiu format din firma londoneză Mishcon de Reya, prin echipa condusă de Greg Falkof, Partener, care a asigurat reprezentarea și asistența pe drept britanic, și Reff & Asociații | Deloitte Legal, prin echipa de litigii coordonată de Mihnea Galgoțiu-Săraru, Partener, și care i-a inclus pe Alina Stan, Senior Managing Associate, și pe Sorin Sîrbu, Senior Associate.

„Suntem onorați să fi contribuit, prin expertiza echipei noastre, la această victorie semnificativă pentru unul din liderii sectorului agricol din România și să consolidăm, prin acest succes, poziția exportatorilor români pe piețele internaționale de referință, precum cele sub incidenţa regulilor GAFTA”, a declarat Mihnea Galgoțiu-Săraru, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal, Liderul practicii de soluționare a litigiilor comerciale și administrative.

„Primim cu mare satisfacție această hotărâre, care confirmă corectitudinea poziției noastre și recunoaște eforturile depuse de companie pentru respectarea contractului. Cerealcom rămâne un partener de încredere, care își onorează angajamentele și așteaptă același nivel de responsabilitate din partea tuturor colaboratorilor săi”, a declarat Mihai Anghel, Director General Cerealcom Dolj SRL.

Cu o echipă de 86 de avocați specializați în principalele discipline ale dreptului afacerilor, Reff & Asociații | Deloitte Legal este una dintre cele mai importante societăți de avocați din România și membră a rețelei globale Deloitte Legal, care reunește peste 2.500 de avocați în 80 de țări.

Practica de litigii din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal include aproape 30 de avocați și abordează într-un mod distinctiv întregul spectru de litigii relevante pentru mediul de afaceri, inclusiv dispute comerciale și administrative, arbitraje internaționale, cauze fiscale și proceduri de achiziții publice. Echipa colaborează strâns cu profesioniști din toate ariile de practică din cadrul rețelei Deloitte, inclusiv consultanți fiscali și financiari sau experți în gestionarea riscului și transformare digitală, pentru a furniza soluții complete și inovatoare clienților.

Pentru mai multe informații despre Reff & Asociații | Deloitte Legal, accesați www.reff-associates.ro. Pentru mai multe informații despre rețeaua globală Deloitte Legal, accesați www.deloittelegal.com.

Articol susținut de Deloitte România