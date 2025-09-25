Reff & Asociații | Deloitte Legal își consolidează echipa prin promovarea a 23 de avocați, începând din luna septembrie 2025. Este vorba despre Silvia Axinescu, Ovidiu Bălăceanu, Patricia Enache, Ana Galgoțiu-Săraru, Simona Iacob, Gabriela Ilie, Bogdan Mărculeț și Larisa Popoviciu, care au preluat rolul de Counsels, de Roxana Bratosin, Maria Nițulescu, Fraga Varadi și Andreea Zaharia, care au devenit Senior Managing Associates, de Dănuț Arion, Anca Belciu și Miruna Stanciu, care au fost promovați pe poziția de Managing Associates, precum și de Andrei Bănescu, Călina Bichescu, Alexandra Mihailov, Andreea Nae-Caragea, Andreea Pantofaru, Sorin Sîrbu, Alexandru Tinică și Sebastian Toader, care au urcat pe poziția de Senior Associates.

„Sunt încântat că avem atât de mulți colegi care urcă încă o treaptă în carieră anul acesta și îi felicit pentru calitățile și reușitele care i-au propulsat la nivelul următor. Suntem mândri că oferim un mediu care facilitează dezvoltarea personală și accelerarea carierelor, dar și o cultură în care acestea nu reprezintă doar aspirații individuale ci însăși așteptarea organizației în privința fiecărui coleg. Le mulțumesc tuturor pentru profesionalismul și implicarea de care dau dovadă în fiecare proiect și în fiecare inițiativă, pentru contribuția la creșterea constantă a echipei, a expertizei și a reputației noastre”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Reff & Asociații | Deloitte Legal, cu o echipă care reunește 86 de avocați specializați în principalele discipline ale dreptului afacerilor, este una dintre cele mai importante societăți de avocați din România și oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 80 de țări.

