Reff & Asociații și Deloitte România au obținut o victorie definitivăpentru o companie de logistică și transport într-un litigiu cuautoritatea fiscală pe aspecte legate de prețuri de transfer și dedeductibilitatea serviciilor intra-grup

O echipă multidisciplinară, formată din avocați specializați în litigii fiscale din cadrul Reff & Asociații | Deloitte Legal și consultanți fiscali din cadrul Deloitte România, a obținut o soluție definitivă importantă pentru una dintre cele mai mari companii de logistică și transport din lume, în fața Curții de Apel Ploiești, care clarifică aspecte esențiale privind tratamentul fiscal aplicabil în sfera serviciilor intra-grup, atât din perspectiva prețului de piață, cât și a deductibilității cheltuielilor și a TVA aferentă. Victoria a fost obținută într-un litigiu complex, desfășurat pe o perioadă mai mare de patru ani, care a presupus administrarea unui probatoriu amplu, precum și invocarea unor principii de drept și fiscale decisive pentru serviciile intra-grup.

Soluția este cu atât mai importantă cu cât, în cadrul inspecțiilor fiscale, analiza autorităților se îndreaptă cu predilecție asupra serviciilor intra-grup și conduce, în majoritatea cazurilor, la ajustări de prețuri de transfer și la respingerea deductibilității cheltuielilor și a TVA aferentă serviciilor primite de contribuabili de la societățile afiliate.

Decizia obținută de echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal confirmă, în primul rând, că în cadrul analizei prețurilor de transfer, criteriile cantitative precum cifra de afaceri sau numărul de angajați nu sunt determinante în selectarea societăților comparabile care activează în același domeniu de activitate, pentru a se stabili dacă prețurile practicate de societatea în cauză respectă principiul valorii de piață. Astfel, instanțele de judecată au invalidat abordarea inspectorilor fiscali care au considerat că societățile cu cifra de afaceri și numărul de salariați mai mici decât cele ale contribuabilului analizat nu erau comparabile cu acesta, deși erau concurente, și astfel au distorsionat analiza de comparabilitate.

În al doilea rând, instanțele de judecată au confirmat că deductibilitatea cheltuielilor și a TVA aferente serviciilor de management prestate de societatea afiliată către contribuabilul român nu poate fi refuzată pe motiv că servicii similare ar fi prestate și de alte societăți din grup sau de către salariați ai contribuabilului român, cât timp acestea din urmă sunt diferite de serviciile intra-grup analizate. Astfel, contribuabilul are posibilitatea legală de a efectua cheltuielile pe care le consideră necesare în derularea activității, fără ca deciziile de acest fel să-l expună unor sancțiuni de natură fiscală.

Echipa de litigii fiscale care a obţinut acestă soluţie importantă, coordonată de Bogdan Mărculeț, Counsel, i-a mai inclus pe Ștefan Mihărtescu, Managing Associate, și pe Tatiana Pluteanu, Senior Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal, iar echipa de servicii fiscale a Deloitte România care a contribuit la succesul proiectului a fost formată din Bogdan Barbu, Partener, Loredana Ilea, Director, și Adelina Bobe, Senior Manager.

„Hotărârea obţinută în faţa instanţelor reprezintă un reper atât în materia prețurilor de transfer, întrucât confirmă că autoritățile fiscale nu pot invalida analiza de prețuri de transfer efectuată de contribuabil, stabilind praguri de comparabilitate în funcție de propria apreciere, cât și în materia mai extinsă a serviciilor intra-grup, reafirmând că organele de inspecție fiscală nu au dreptul să refuze deductibilitatea cheltuielilor și a TVA aferentă acestor servicii pentru motive pur formale, neancorate în legislația fiscală aplicabilă”, a declarat Bogdan Mărculeț, Counsel, Reff & Asociații | Deloitte Legal.

„Suntem încântați de această nouă soluție de referință cu privire la tratamentul fiscal aplicabil în cazul serviciilor intra-grup, în condițiile în care autoritățile fiscale continuă să acorde interes acestei zone, și sperăm că decizia va oferi încredere suplimentară clienților noștri cu privire la modul în care efectuează analizele de comparabilitate în cadrul dosarului de prețuri de transfer și va încuraja dezvoltarea relațiilor contractuale, inclusiv cele intra-grup, fără riscul apariției unor decizii fiscale nefavorabile”, a declarat Bogdan Barbu, Partener, Prețuri de Transfer, Deloitte România.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 180 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 470.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.300 de profesioniști.

Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați Deloitte.ro.

Reff & Asociații | Deloitte Legal, una dintre cele mai importante societăți de avocați din România, oferă servicii ce acoperă domeniile financiar-bancar, concurență, dreptul muncii, energie și mediu, insolvență, legal management consulting, litigii, drept societar, fuziuni și achiziții, sectorul public și drept imobiliar, precum și optimizarea proceselor juridice și implementarea noilor tehnologii. Firma reprezintă România în rețeaua globală Deloitte Legal, care are peste 2.500 de avocați în 80 de țări.

Articol susținut de Deloitte România