Refugiaţii ucraineni vor putea cere despăgubiri, anunță Consiliul Europei

Ucrainenii care au fost nevoiți să își părăsească țara din cauza invaziei ruseşti lansate în urmă cu patru ani pot depune acum o cerere de despăgubire la un organism aflat sub egida Consiliului Europei, a anunţat luni instituţia, potrivit AFP.

Registrul daunelor pentru Ucraina, înfiinţat în 2023, îşi propune să documenteze încălcările drepturilor omului comise în timpul războiului, pentru a cuantifica valoarea despăgubirilor care vor fi cerute în viitor Rusiei.

„Responsabilitatea nu este un principiu abstract. Este însăşi temelia redresării Ucrainei – şi a unei păci durabile”, a subliniat într-un comunicat secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset.

„Astăzi, Registrul deschide o nouă categorie de cereri: refugiaţii ucraineni care au fost forţaţi să se stabilească în străinătate vor putea acum să depună cereri de despăgubire pentru daunele suferite”, a adăugat şeful elveţian al instituţiei care monitorizează drepturile omului pe continent.

Ucrainenii pot depune deja cereri de despăgubire pentru aproximativ 15 consecinţe ale războiului, între care strămutare forţată, moartea sau dispariţia rudelor, tortură, distrugerea locuinţei sau pierderea accesului la regiunea lor de origine.

Consiliul Europei raportează că a primit deja, în baza acestor criterii, 110.000 de cereri.

Crearea acestei noi categorii îşi propune să compenseze „prejudiciul moral” suferit de cei aflaţi în exil.

„Pentru mulţi, strămutarea duce la separarea prelungită de casele lor, perturbarea vieţii de familie şi importante dificultăţi psihologice”, notează Consiliul Europei.

Potrivit Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), 6,8 milioane de persoane care au fost forţate să părăsească Ucraina se află încă în afara ţării.