Regatul Unit suspendă cererile de reunificare a familiilor refugiaților. Guvernul Starmer vrea reguli mai dure pentru migrație

Regatul Unit a anunțat luni că va suspenda cererile pentru reunirea familiei, primite de la refugiați înregistrați, pentru a da astfel răgaz guvernului să înăsprească regulile, aceasta fiind cea mai recentă încercare de a reduce numărul migranților sosiți pe teritoriul britanic, notează Reuters, conform Agerpres.

Guvernul condus de premierul Keir Starmer se află sub o presiune în creștere pentru a reduce numărul solicitanților de azil ce ajuns în Regatul Unit venind dinspre Franța la bordul unor ambarcațiuni de mici dimensiuni.

Ministrul de interne britanic Yvette Cooper a declarat în fața parlamentarilor că tot mai mulți refugiați au solicitat să își aducă membrii familiei, ceea ce sporește presiunea asupra spațiilor de locuit din țară.

Cooper a adăugat că va suspenda acest sistem, în timp ce guvernul de la Londra caută să înăsprească regulile.

„Sistemul trebuie să fie controlat și gestionat pe baza unor reguli corecte și adecvat consolidate, nu prin haos și exploatare orientată de bande infracționale de traficanți”, a spus ea.

De la începutul anului, puțin peste 29.000 de persoane au venit oficial în Regatul Unit la bordul unor mici ambarcațiuni, în creștere cu 38% față de aceeași perioadă din 2024.

La finalul lunii iunie, 32.059 de solicitanți de azil erau găzduiți în peste 200 de hoteluri din țară. Guvernul britanic a promis ca cel mai târziu în 2029 să renunțe la acest tip de cazare a solicitanților de azil, considerat prea scump.