Regele Charles a respins întoarcerea lui Harry la îndatoriri oficiale ale familiei regale, în pofida tentativei de împăcare

Regele Charles i-a transmis mezinului său, prințul Harry, că nu va putea avea un rol „pe jumătate înăuntru, pe jumătate în afară” în cadrul familiei regale, în cazul în care va dori să revină mai des în Marea Britanie, scrie The Independent, citând informații din mai multe publicații britanice.

Harry și Charles s-au întâlnit pentru prima oară după 19 luni mai devreme în cursul lui septembrie, în timpul unei vizite efectuate de ducele de Sussex pentru a desfășura activități caritabile.

Harry a petrecut aproximativ 55 de minute la Clarence House, luând un „ceai privat” cu monarhul cu care are o relație tensionată încă de când a decis să renunțe la îndatoririle oficiale și să se mute în SUA cu soția sa, Meghan Markle, cu 5 ani în urmă. În pofida întâlnirii, surse de la palat au respins orice sugestie că prințul ar putea reveni într-o funcție mai oficială.

„Regele a fost absolut ferm în a respecta decizia regretatei sale mame că nu poate exista un rol public ‘pe jumătate înăuntru, pe jumătate în afară’ pentru membrii familiei”, a declarat o sursă regală pentru The Times.

Harry nu i-ar fi cerut însă tatălui său un asemenea aranjament și un purtător de cuvânt al său a declarat că el este mulțumit cu viața sa din California, alături de soția sa Meghan și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

„Ducele a spus clar că prioritatea trebuie să fie tatăl său. Dincolo de asta, și în ceea ce privește alte chestiuni legate de familia sa, nu vom face comentarii”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Harry a spus recent că și-ar dori să se împace cu Charles

Într-un interviu acordat BBC în luna mai, după ce și-a pierdut apelul la Înalta Curte de la Londra pentru a-i fi restabilită protecția oferită de serviciile britanice de securitate, prințul a spus că și-ar dori să se împace cu familia sa.

„Nu știu cât timp mai are tatăl meu. Nu vorbește cu mine din cauza acestei probleme cu securitatea, dar ar fi frumos să ne împăcăm”, a spus el.

Ultima dată l-a văzut pe rege în februarie 2024, în timpul unei vizite scurte la palat după ce Charles și-a anunțat diagnosticul de cancer. The Mail on Sunday a relatat că Palatul Buckingham și echipa ducelui de Sussex „discută precaut” o posibilă detensionare a relațiilor dintre cei doi, care i-ar putea aduce să apară „împreună la un eveniment public”.

Într-un interviu separat acordat pentru The Guardian săptămâna trecută, Harry și-a apărat criticile anterioare la adresa familiei sale, când a fost întrebat despre ele.

„Nu cred că mi-am spălat rufele murdare în public. A fost un mesaj dificil, dar l-am transmis în cel mai bun mod posibil. Conștiința mea este împăcată”, a spus el.

După ce au anunțat că renunță la rolurile lor de membri activi ai familiei regale, el și soția sa au acordat un interviu exploziv prezentatoarei TV americane Oprah Winfrey și au lansat un documentar pe Netflix, iar Harry a publicat și o carte de memorii, Spare, care conținea o serie de acuzații grave la adresa familiei regale.