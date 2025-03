Regele Charles încurajează Canada. Doar că poate încă nu ai observat asta, scrie Wall Street Journal

Confruntat cu amenințarea unei anexări de către Trump a celui mai mare teritoriu al regatului său, monarhul britanic răspunde cu plantări de copaci, cuvinte calde și cu muzica lui Michael Bublé, scrie The Wall Street Journal.

Regele Charles III, care este și șeful de stat al Canadei, se luptă cu o durere de cap diplomatică fără precedent. Monarhul vrea să susțină cea mai mare țară a regatului său, în timp ce Trump vorbește despre transformarea acesteia în cel de- al 51-lea stat american . În același timp, regele Charles trebuie să onoreze dorința guvernului britanic de a-l păstra aproape pe Trump

Rezultatul este un spectacol pasiv-agresiv al Palatului Buckingham.

La începutul acestei luni, nora regelui Charles, Prințesa Catherine a apărut la biserică purtând o ținută roșie cu perle albe, care reprezintă culorile drapelului Canadei. În timpul acelei slujbe, Charles stătea pe un scaun din mesteacăn canadian, cu frunze de arțar gravate pe picioarele scaunului. Regele a lansat apoi un playlist de muzică Apple care include o piesă a lui Michael Bublé, originar din Columbia Britanică, și a plantat un arțar, un simbol al Canadei, în grădinile Palatului Buckingham.

Luni, regele, purtând o cravată roșie, l-a găzduit pe noul prim-ministru canadian Mark Carneyîntr-o audiență privată.

Oficialii palatului spun că toate acestea au fost semnificative – el face cu ochiul și dă un semnal Canadei că este de partea lor.

Unii canadieni spun că semnalele regale sunt prea subtile. „Britanicii, în general, fac ceea ce fac de obicei și sunt foarte politicoși în acest moment”, a spus Margaret Vant Erve, o artistă din Ottawa.

Patrick Gorrell, un antrenor personal la o sală de sport din centrul orașului Ottawa, își dorește ca Charles să fie mai direct. „Aș dori să-l aud denunțând acest lucru, evident, și să spună „Vedem Canada ca pe o națiune suverană”, a spus el.

Ceea ce nu a scăpat atenției canadienilor este că regele Charles joacă frumos cu Trump. Luna trecută, monarhul a trimis o notă personală pentru a-l invita pe președinte într-o a doua vizită de stat . Charles, care încă nu a vizitat Canada în calitate de rege, i-a sugerat lui Trump să treacă pe la castelul său de la Balmoral dacă se întâmplă să joace golf în Scoția pentru a discuta despre cum să organizeze cel mai bine banchetul de stat.

Alții susțin că Canada are noroc că are un șef de stat cu acces direct la Trump și pe care îl poate încuraja să-și schimbe atitudinea. „Canada are un apărător ferm în regele nostru”, a spus Carney după întâlnirea sa recentă cu Charles .

Într-adevăr, presa britanică a speculat săptămâna aceasta că Charles se pregătește să îi facă o ofertă secretă lui Trump pentru a-i determina America să se alăture Commonwealth of Nations, un club din 56 de țări, inclusiv Canada, format în principal din foste părți ale Imperiului Britanic.

A face parte din același club, care este condus de Charles, ar putea reduce tensiunile dintre SUA și Canada, a spus presa. „Îl iubesc pe regele Charles. Îdeea îmi sună bine!” a postat Trump pe Truth Social ca răspuns. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze.

Regele Charles este șef de stat pentru 14 țări, inclusiv Canada, Australia, Papua Noua Guinee, câteva țări din Caraibe și națiunea insulară din Pacificul de Sud, Tuvalu, cu o populație de 9.300 de locuitori. Și, fără îndoială, este greu să fii rege al mai multor națiuni într-o epocă a realpolitikului.

În mod normal, durerea de cap pentru Palatul Buckingham este că domeniile sale ăși caută independența și vor să elimine ceea ce ei consideră un simbol regal al opresiunii antice.

în 2021 Barbados a renunțat la monarhie , iar câteva alte națiuni din Caraibe, inclusiv Jamaica, iau în considerare să urmeze exemplul. Canada prezintă o problemă opusă: Charles este îndemnat de către supușii săi de acolo să facă un pas și să oprească America să o anexeze.

Au mai existat probleme cu americanii, în special când au invadat pentru scurt timp Grenada în anii 1980. Regina Elisabeta, pe atunci șef de stat al Grenadei, nu a spus nimic, dar și-a propus să deschidă o sesiune a Parlamentului Grenadan nu mult timp după aceea.

Când prim-ministrul britanic Keir Starmer l-a întâlnit pe Trump luna trecută, acesta a spart gheața înmânându-i președintelui scrisoarea de la Charles prin care îl invita în vizită. Trump a spus că Charles e un bun prieten și a acceptat.

Pentru mulți canadieni acesta a fost o modalitate proastă de a răsplăti loialitatea țării față de monarhie și Marea Britanie de-a lungul anilor. Mii de canadieni au murit pentru a proteja coroana în timpul a două războaie mondiale.

În Canada, ca și în Marea Britanie, convenția impune ca regele să obțină autorizația ministerială pentru a comenta despre afacerile internaționale. Teoretic, guvernul canadian l-ar putea sfătui pe Charles să denunțe public anexarea lui Trump. Doar că există o altă convenție conform căreia guvernele ar trebui să evite să-i spună monarhului cum să se comporte. Având în vedere că regele tocmai l-a invitat pe Trump să vină în vizită, ar putea părea chiar ciudat s-o facă.

În februarie, Charles a trimis un mesaj pentru a marca cea de-a 60-a aniversare a zilei drapelului Canadei, spunând că este „un simbol care trezește un sentiment adânc de mândrie și admirație”. El a avut o întâlnire cu liderul canadian de atunci Justin Trudeau înainte de a vizita un portavion britanic, unde observatorii au văzut un set de medalii canadiene pe uniforma regală.

La începutul acestei luni, Charles a oferit cadou o sabie ceremonială unui membru înalt al Senatului Canadei și a avut o discuție de jumătate de oră „pe subiecte de interes pentru toate partidele, atât la nivel național, cât și internațional”, a spus un oficial al palatului.

Această abordare subtilă a monarhului britanic nu este nouă. După ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, regina și-a arătat dezaprobarea stând în fața unei vaze cu flori albastre și galbene, reprezentând culorile naționale ale Ucrainei.

A doua zi după ce Trump l-a certat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în Biroul Oval, regele Charles l-a salutat pe liderul ucrainean în ceea ce a fost considerat o demonstrație implicită de sprijin.