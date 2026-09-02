Regele Charles și președintele Macron se vor întâlni la muzeu. Vor vizita împreună cea mai de succes expoziție de la British Museum

Regele Charles al III-lea şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, vor vizita miercuri expoziţia care găzduieşte legendara Tapiserie de la Bayeux, o broderie veche de aproape 1.000 de ani, care descrie cucerirea Angliei de către un strămoş al actualului monarh britanic, William I, în anul 1066, informează Reuters, preluată de Agerpres.

În urma unui acord încheiat cu guvernul francez, celebra tapiserie, ce are o lungime de 70 de metri, a fost împrumutată la British Museum din Londra, părăsind locul în care era expusă în mod obişnuit, în nordul Franţei, şi fiind adusă pe pământ englezesc pentru prima dată de la crearea sa.

Biletele din primul lot s-au epuizat deja

Broderia, despre care istoricii cred că a fost comandată, cel mai probabil, de fratele lui William I, episcopul Odo, şi realizată de cusătorese englezoaice din comitatul Kent, relatează evenimentele care au precedat celebra Bătălie de la Hastings, precum şi victoria ulterioară a normanzilor asupra regelui anglo-saxon Harold al II-lea.

Fiecare monarh englez de atunci şi până în prezent, inclusiv Charles al III-lea, îşi poate urmări ascendenţa până la William I, iar cucerirea realizată de acesta a reprezentat ultima invazie reuşită asupra Angliei, 1066 fiind, probabil, cel mai faimos an din istoria naţiunii britanice.

Interesul generat de această expoziţie a fost atât de mare, încât primul lot de bilete ce permit vizionarea capodoperei medievale, cu preţuri de până la 33 de lire sterline, s-au epuizat deja, generând venituri de aproape 2,5 milioane de lire sterline (3,4 milioane de euro) şi transformând evenimentul în cea mai de succes expoziţie din istoria British Museum.

Palatul Buckingham a anunţat că regele Charles şi soţia sa, regina Camilla, vor vizita expoziţia alături de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi soţia acestuia, precum şi alături de noul premier britanic, Andy Burnham. Ei vor păşi de-a lungul întregii lungimi a tapiseriei şi vor examina momentele cheie ale acesteia, precum încoronarea lui Harold Godwinson şi moartea sa celebră, survenită în urma unei lovituri de săgeată în timpul bătăliei.

Tapiseria, împrumutată pentru nouă luni

Împrumutul tapiseriei a fost confirmat în iulie 2025, în timpul vizitei de stat întreprinse de Emmanuel Macron în Regatul Unit, şi este considerat un simbol al consolidării relaţiilor dintre cele două ţări după tensiunile provocate de votul britanicilor din 2016 privind ieşirea din Uniunea Europeană. Regele britanic şi preşedintele francez întreţin, de asemenea, o relaţie cordială.

„Revenirea Tapiseriei de la Bayeux în Anglia este un moment de referinţă în istoria celor două naţiuni ale noastre, iar eu îmi doresc ca oamenii din întreaga ţară să se poată bucura de ea”, a declarat premierul Andy Burnham, care urmează să aibă o întrevedere cu Emmanuel Macron, joi, la Downing Street Nr. 10.

„În timp ce celebrăm patrimoniul nostru comun, preşedintele Macron şi cu mine vom continua să consolidăm relaţia dintre cele două naţiuni ale noastre”, a adăugat prim-ministrul britanic.

Tapiseria a ajuns în Regatul Unit în luna iulie, fiind transportată într-o ladă climatizată şi prevăzută cu un sistem anti-vibraţii, sub escortă poliţienească, în cadrul unei călătorii din Franţa ce a fost planificată cu meticulozitate.

Expoziţia de la British Museum va fi inaugurată pentru public pe 10 septembrie şi va rămâne deschisă până în luna iulie a anului viitor.