A fost prima întrevedere între cei doi, după ce ducele de Sussex s-a întors în Regatul Unit, scrie presa britanică.

Conform publicaţiei „The Sun”, monarhul, în vârstă de 78 de ani, l-a invitat luna trecută pe fiul său să petreacă ceva timp alături de el la reşedinţa Balmoral din Scoţia, notează News.ro.

Prinţul Harry, în vârstă de 42 de ani, s-a întâlnit cu tatăl său fără Meghan Markle, în vârstă de 45 de ani. La reuniunea discretă nu au participat nici nepoții regului, Archie, în vârstă de 7 ani, şi Lilibet, în vârstă de 5 ani.

Regina Camilla a fost, de asemenea, absentă, participând la „Champions Day” de la Royal Ascot, potrivit publicaţiei britanice.

Este prima dată când cei doi petrec timp împreună de când prinţul Harry s-a întors în Anglia în luna august, împreună cu familia sa.

„Există dorinţa de a menţine relaţii bune”

„Există dorinţa de a menţine relaţii bune”, a declarat o sursă pentru publicaţie cu privire la relaţia dintre ei.

Între timp, prinţul Harry nu ține legătura cu fratele său mai mare, prinţul William, în vârstă de 44 de ani.

În luna august, Harry şi actriţa din serialul „Suits” au anunţat că se mută înapoi în Marea Britanie pentru „o perioadă îndelungată”, după ce părăsiseră ţara în 2020 pentru a se stabili în California.

Harry dorea să fie mai aproape de familia sa, întrucât tatăl său a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer în februarie 2024.

Harry şi Markle nu vor petrece Crăciunul alături de familia regală

La începutul acestei luni, Page Six a dezvăluit că mutarea surprinzătoare a familiei înapoi în Marea Britanie a fost, de fapt, determinată de problemele legate de viza prinţului.

„Viza lui a expirat şi nu a fost reînnoită imediat”, a declarat o sursă din cadrul guvernului american, în timp ce alte surse au făcut afirmaţii similare.

Cu toate acestea, nu este clar exact ce tip de viză deţinea prinţul Harry pe durata şederii sale în SUA.

„Toate vizele au date de expirare şi trebuie reînnoite periodic, ceea ce ar putea explica plecarea lor bruscă în Anglia”, a declarat un fost oficial al Departamentului de Stat.

În ciuda întoarcerii lor, se pare că prinţul Harry şi Markle nu vor petrece Crăciunul alături de familia regală anul acesta.