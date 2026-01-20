Registrul Comerțului a primit 38 de milioane de euro pentru un nou sistem informatic. Aplicația a fost prost implementată și a provocat pagube suplimentare instituției

Banii au venit din bugetul național și din fonduri europene, dar proiectul a fost prost realizat și a provocat pagube instituției de 12 milioane de lei (peste 2 milioane de euro), relatează Public Record care citează două rapoarte de control efectuate de Ministerul Justiției și Curtea de Conturi.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) este instituția care se ocupă de înregistrarea companiilor, persoanelor fizice autorizate, intreprinderi individuale. Noul sistem informatic avea ca scop să sprijine munca angajaților și a firmelor care sunt înregistrate dar după implementarea lui a dus la blocarea activității ONRC și a oficiilor teritoriale din țară, explică Public Record.

Sistemul a fost pus în funcție „de formă” la 273 de zile după ce a fost recepționat oficial, dar aplicația nu avea datele vechi încărcate. Potrivit rapoartelor de control, ONRC nu deține codul sursă pentru noul sistem informatic, iar firma care a verificat funcționalitatea și securitatea sistemului a făcut teste care nu reflectă realitatea.

La nici trei săptămâni de la lansarea noului sistem IT, în vara lui 2024, peste 130.000 de cereri au fost blocate în noul sistem informatic al Oficiului Național Registrul Comerțului (ONRC). Blocajul a durat săptămâni.

În august 2024, Incorpo, o firmă care oferă servicii de înregistrare a afacerilor, a semnat o breșă în sistem care a expus datele personale a peste 3000 de persoane au fost expuse.

Valentina Burdescu, fosta directoare a ONRC, a fost demisă o lună mai târziu pentru gestionarea defectuoasă a proiectului, dar lucrează în continuare în instituție unde conduce Direcția Buletinul de Insolvență. Soțul ei este șeful unei alte direcții din aceeași instituție.

Burdescu a invocat o pană de curent din iunie 2024 pentru defectarea sistemului, dar motivele sale au fost respinse în urma controlului.

„Este fără echivoc faptul că motivele expuse sunt pur teoretice – de natură personală, întrucât nu se coroborează (şi chiar sunt în contradicţie) cu toate celelalte probe administrate în cauză, inclusiv cu pasaje din declaraţia sa şi cu documentele prezentate (nota de relaţii, împreună cu anexele sale)”, precizează Corpul de Control.

Cine a implementat noul sistem informatic

139 de milioane de lei, din totalul de 189 de milioane, au ajuns la Maguay Computers și Total Soft, firme ale Vodafone Romania. Procesul verbal de recepție finală a noului sistemul electronic al ONRC a fost semnat și de Vodafone, deși nu era complet operațional și nu fusese testat.

Vodafone a transmis pentru Public Record că „pe parcursul implementării contractului, compania a îndeplinit toate obligațiile contractuale, respectând cerințele tehnice, termenele și condițiile stabilite în documentația de atribuire și în conformitate cu orice solicitări suplimentare primite. Subliniem că implementarea proiectului a fost coordonată de o echipă de management din cadrul instituției beneficiare, respectiv ONRC”.

Raportul final al proiectului, cel din decembrie 2023, spune că rata de succes a aplicației era de doar 33.7%. Procentul confirmă, potrivit auditorilor Curții de Conturi, că „sistemul nu îndeplinea condițiile necesare pentru a fi acceptat” și a fost recepționat cu erori foarte mari.

„Rapoartele care atestă efectuarea testării nu atestă realitatea operațiunilor de testare fiind întocmite pentru a fi achitate de ONRC în perioada de derulare a contractului de finanțare nerambursabilă”, mai arată documentul.

Testarea de formă a generat un prejudiciu de 6.4 milioane de lei, plus dobânzi și penalități.

Astfel, la dauna generată de recepționarea sistemului nefinalizat de Vodafone și Total Soft, s-au adăugat și cheltuielile nejustificate cu testarea sistemului. Totalul este de peste 12 milioane de lei.