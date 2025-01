Regizoarea și compozitoarea Claire van Kampen a murit, la 71 de ani, chiar de ziua soțului său, actorul Mark Rylance

Regizoarea și compozitoarea Claire van Kampen, soția actorului englez de teatru și film Mark Rylance, a murit la vârsta de 71 de ani, după ce a fost diagnosticată cu cancer, scrie sâmbătă The Guardian.

Ea a murit în orașul Kassel din centrul Germaniei, înconjurată de familia ei, sâmbătă dimineața, scrie într-o declarație distribuită în numele lui Rylance și al fiicei sale, Juliet. Sâmbătă a fost și ziua în care actorul Mark Rylance a împlinit 65 de ani.

Van Kampen a fost pianistă, dramaturg și regizor de teatru. A jucat în diverse roluri la Shakespeare’s Globe, timp de aproximativ 20 de ani.

Familia ei a descris-o ca fiind „una dintre cele mai amuzante femei, plină de inspirație, pe care le-am cunoscut vreodată”.

„Îi mulțumim pentru că ne-a impregnat viețile cu magia, muzica, râsul și dragostea ei”, a mai transmis familia, în comunicat.

Van Kampen s-a format la Royal College of Music din Londra, unde a studiat teoria muzicii și pianul, specializându-se în interpretarea muzicii secolului XX.

A urmat o carieră de compozitoare și interpretă, scriind și interpretând piese de teatru, radio, televiziune, precum și coloane sonore de film.

În 1986, Van Kampen și-a început cariera în teatru la Royal Shakespeare Company, iar în anul următor a ajuns la Royal National Theatre.

A fost asociat artistic la Shakespeare’s Globe din 1996 până în 2006, an în care Rylance a devenit director artistic.

Ulterior, Van Kampen a fost compozitor și consultant muzical al următorului director artistic, Dominic Dromgoole, din 2007 până în 2015.

Ea a lucrat, de asemenea, ca asociat al teatrului Old Vic din Londra.

Claire van Kampen a compus muzica pentru producția de teatru Hamlet a Royal Shakespeare Company, în 1989, în care a jucat și Mark Rylance, cu care s-a căsătorit în acel an.

Mai târziu în cariera ei, a creat partituri originale pentru producțiile de pe Broadway True West din 2000, Boeing-Boeing din 2008 și comedia La Bete din 2010, precum și pentru adaptările pieselor Twelfth Night și Richard al III-lea de Shakespeare.

Van Kampen a scris, de asemenea, piesa Farinelli and the King, în care Rylance a interpretat rolul regelui Philippe al V-lea al Spaniei și care a fost nominalizată la mai multe premii Olivier, inclusiv pentru cea mai bună piesă nouă, și la o serie de premii Tony.

Rylance a fost întrebat despre relația lui cu Clarire, într-un articol publicat de The Guardian în 2023. Actorul a spus: „Claire mi-a schimbat complet viața. Ne-am cunoscut la Teatrul Național, când ea era director muzical al unei piese în care jucam. Ea m-a introdus în acea lume a muzicii clasice și moderne, în care ne-am îndrăgostit foarte tare. Mereu ne-a plăcut să lucrăm împreună, la Phoebus Cart, în propria noastră companie de teatru în anii ’90, în anii petrecuți la Globe sau la Farinelli and the King”.

„De la început, ne-am imaginat mereu povești pe care le-am putea spune împreună. Am pierdut numărul proiectelor pe care le-am imaginat, stând acolo, la masa noastră din bucătărie”, a mai spus actorul.

Van Kampen a fost căsătorită anterior cu arhitectul Christopher van Kampen, cu care a avut două fiice: Juliet și Nataasha.

Van Kampen was previously married to architect Christopher van Kampen, with whom she had two daughters: Juliet and Nataasha. Fiica ei cea mică, Nataasha, regizoare, a murit la vârsta de 28 de ani, în 2012, după ce a suferit o hemoragie cerebrală.