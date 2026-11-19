„Senzația pe care ți-o dă Delta e de schimbare permanentă. Este un loc în care poți să mergi de sute de ori și de fiecare dată găsești ceva care te surprinde”, spune Dan Dinu, regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, care a documentat povestea rezervației naturale vreme de patru ani. Ce a descoperit acolo, aflați din ediția de vineri, 20 noiembrie, a newsletterului „Partea Bună”. Dacă doriți să o primiți pe e-mail, vă puteți abona mai jos.

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„Un lucru foarte interesant, de care m-am bucurat mult, a fost o dimineață foarte cețoasă în pădurea Letea, în care aproape că simțeai că ești într-o junglă din zona tropicală”, povestește regizorul. Este doar un detaliu despre cum se transformă peisajul Deltei uneori pe parcursul unei singure zile.

În Delta Dunării, se află cea mai mare colonie de pelicani comuni și cel mai bogat ecosistem din Europa. Dar Dan Dinu a privit nu doar lucrurile în mare, ci și în mic. A avut ocazia să filmeze în detaliu o scoică și felul în care filtrează apa. A îndreptat obiectivul camerei spre țânțarii de pe luciul apei și alte vietăți, colembolele, printre cele mai numeroase artropode terestre. „Colembolele astea au venit pur și simplu și au furat scena. Dar aici este un moment minimalist, intim, în care și apa are un rol important și m-a ajutat mult să dau acea atmosferă care pleacă de la suprafața apei și ajunge în zona subacvatică”, explică Dan Dinu.

A fost martorul a nenumărate momente de frumusețe, dar și a unuia de mare tristețe: codalb care privea flăcările unui incendiu de vegetație apropiindu-se de cuibul său, fără a avea ce face.

În interviul acordat pentru „Partea Bună”, regizorul a vorbit despre surprizele pe care le-a găsit în Deltă și despre reacția localnicilor care au văzut documentarul și a făcut trei recomandări turiștilor care ajung aici. Continuarea, în „Partea Bună”.