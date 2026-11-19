Teatrul Național „I.L.Caragiale” București a anunțat joi că a încetat colaborarea cu regizorul Felix Alexa, acuzat în trecut de mai multe femei de hărțuire și agresiune sexuală, potrivit unui anunț făcut pe Facebook.

Instituția de cultură precizează că decizia de încetare a contractului a intrat în vigoare de marți, 17 noiembrie.

Felix Alexa a fost angajat de TNB în octombrie 2026, pe un contract pe perioadă determinată, pentru a monta spectacolul „Tartuffe”. Repetițiile pentru spectacol au fost suspendate în 10 noiembrie ca urmare a scandalului.

„Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB – for cu atribuţii consultative – strict pe considerente profesionale, în condiţiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole”, motiva directorul TNB, Ada Hausvater, decizia de angajare.

Din distribuția piesei „Tartuffe” trebuiau să facă parte actorii Marius Manole, Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Alexandru Potocean, Emilia Popescu, Fulvia Folosea, Andrei Calu și Marcelo Cobzariu.

Acuzațiile împotriva lui Felix Alexa

Regizorul a fost acuzat de foste studente de agresiune sexuală, hărțuire, amenințări și șantaj profesional, potrivit unei investigații RISE Project, semnată în 2022 de jurnalista Ioana Moldoveanu. Regizorul a respins acuzațiile.

De asemenea, o fostă iubită a regizorului a povestit că a hărțuit-o prin mesaje și e-mailuri, i-a spart ușa de la casă și i-a tăiat cauciucurile de la mașină. Alexa a calificat situația ca fiind „un incident scos din context”.

Potrivit RISE Project, regizorul a admis relațiile cu fostele lui studente, dar a respins orice formă de hărțuire: „Au fost niște relații de iubire”.

UNATC a deschis ulterior o anchetă, care nu a avut însă urmări. Cazul a fost clasat, iar Felix Alexa predă în continuare la UNATC, notează Cultura la dubă.

După angajare, Felix Alexa a precizat, pentru Cultura la dubă, că se află în mijlocul unui scandal în care este acuzat „de multe lucruri complet false” și că nu va face niciun pas înapoi, susținând că nu are niciun motiv.

Petiție și demisii după angajare

O petiție semnată de o mie de persoane, printre care și actori și regizori, a fost trimisă către Ministerul Culturii prin care îi cereau șefei instituției, Ioana Ciocan, soluţionarea urgentă a situaţiei de criză provocată de angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Naţional din Bucureşti, care aduce un prejudiciu de imagine şi o decredibilizare a instituţiei, şi reprezintă un semnal de alarmă îngrijorător pentru mediul teatral”.

Inițiatorii petiției au precizat că desi prezumţia de nevinovăţie este un principiu fundamental al statului de drept, consideră că absenţa unei condamnări penale şi numărul de spectacole montate anterior nu pot reprezenta singurele criterii pe baza cărora o instituţie de cultură precum TNB poate decide cui îi acordă autoritate profesională, acces la resurse publice, precum şi validare culturală şi socială.

Angajarea lui Felix Alexa a dus și la două demisii în rândul actorilor de la Teatrul Național. Conrad Mericoffer a fost primul care a demisionat. Actorul a spus: „prefer să fac Uber decât să exist într-o astfel de lume”. La scurt timp, gestul lui a fost urmat de demisia lui Tudor Cucu-Dumitrescu.

Procese deschise de regizor

Regizorul Felix Alexa a deschis două procese în urma acuzațiilor privind abuzurile sexuale. A dat în judecată pe regizoarea Iulia Grigoriu și pe actorul Alex Călin.

Primul proces în care i-a dat în judecată pe cei doi are ca obiect obligația de a face, a fost deschis la Judecătoria Sectorului 3, în 9 noiembrie.

Cel de-al doilea proces a fost deschis la Tribunalul București în 11 noiembrie. Regizorul le solicită celor doi câte 100.000 de euro daune morale.

