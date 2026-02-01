Regizorul filmului „Melania”, în fotografii alături de Jeffrey Epstein / Brett Ratner a fost acuzat în trecut de mai multe femei de hărţuire sexuală

Regizorul recent lansatului documentar despre prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, apare și el în dosarele lui Jeffrey Epstein, în imagini ce îl surprind chiar alături de infractorul sexual condamnat, potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție al SUA, relatează BBC News.

Brett Ratner, care a regizat de asemenea filmele „Rush Hour” și „X-Men: The Last Stand”, poate fi văzut în aceste fotografii stând pe o canapea alături de Epstein și două femei ale căror identități sunt cenzurate. Ratner este surprins îmbrățișând una dintre femei.

Brett Ratner, director of the Melania movie, pictured with Jeffrey Epstein and a teenage girl. pic.twitter.com/I2Tiuh8c77 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 31, 2026

Momentul în care au fost realizate imaginile rămâne neclar, însă par să fi fost făcute în același loc ca și fotografiile cu Ratner și Epstein alături de fostul agent de modă francez Jean-Luc Brunel, publicate în decembrie.

Jean-Luc Brunel, un prieten apropiat și asociat al lui Jeffrey Epstein, a fost la rândul lui acuzat de viol de mai multe foste top-modele şi era suspectat că racola minore, având rolul de intermediar pentru finanţatorul american. Ca și Epstein, Brunel s-a sinucis în închisoare, în așteptarea procesului.

Noile imagini fac parte dintr-un lot de milioane de fișiere legate de dosarele defunctului miliardar pedofil Jeffrey Epstein, documente publicate vineri de administrația Trump, în conformitate cu cerințele unei legi bipartizane adoptate de Congres.

O serie de miniaturi din colecția de fotografii îi arată pe Ratner, Epstein și Brunel zâmbind și relaxându-se alături de diferite femei, ale căror identități au fost protejate.

Fișierele au fost publicate în aceeași zi în care a fost lansat filmul documentar „Melania: 20 Days to History”, o privire în culisele vieții primei doamne a Statelor Unite în cele 20 de zile premergătoare învestirii lui Donald Trump pentru al doilea său mandat de președinte, în ianuarie 2025.

Regizorul Brett Ratner, fotografiat la avanpremiera filmului documentar „Melania”, la Centrul Kennedy. FOTO: Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia Images

Filmul a fost deja întâmpinat cu reacții extrem de negative din partea criticilor și comentatorilor politici, din cauza legăturilor sale cu administrația Trump și a modului de finanțare, controverse apărute încă dinainte de lansarea în cinematografe.

„Melania” este totodată și primul proiect major al lui Brett Ratner din 2017, când a fost vizat de multiple acuzaţii de hărţuire sexuală. Atunci, în perioada mișcării #MeToo, cel puțin şase femei l-au acuzat pe cineast de comportament sexual neadecvat şi hărţuire. Ratner a negat acuzaţiile.