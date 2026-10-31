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Actualitate

Regizorul piesei „Marile Speranțe”: „Obsesia de a ne depăși condiția e veche de când lumea, dar se acutizează astăzi, din cauza rețelelor sociale”

Ana Tepșanu
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Teatrul Excelsior din București își deschide stagiunea 2026-2027 cu spectacolul „Marile speranțe”, adaptat de regizorul britanic Neil Bartlett după romanul omonim semnat de Charles Dickens. Dar cât de relevantă mai este povestea lui Pip, băiatul sărac care dorește să-și depășească condiția, pentru publicul tânăr din 2026? „Autorii clasici nu sunt clasici degeaba. Majoritatea au trecut testul timpului pentru că au reușit să apese răni vechi, nevindecate și nevindecabile ale condiției umane”, spune regizorul Andrei Huțuleac, într-un interviu pentru publicul HotNews. 

  • Ce ne poate învăța povestea lui Pip? „Că e sănătos să avem ambiții, dar că nu e sănătos ca ele să ne domine”, explică artistul.
  • Următoarea reprezentație a piesei „Marile Speranțe” va fi pe 13 noiembrie, la Teatrul Excelsior.