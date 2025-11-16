„Regula de aur” a Revolut pentru utilizatori, după „o creștere a fraudelor prin apeluri telefonice”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția cu privire la „o creștere a fraudelor prin apeluri telefonice care se folosesc de numele Revolut”, explicându-le utilizatorilor cum pot să recunoască un apel autentic și ce trebuie să facă dacă sunt vizați de o tentativă de fraudă.

„În contextul intensificării activităților de shopping online, inclusiv a campaniilor de Black Friday, Revolut semnalează o creștere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), în care atacatorii pretind că reprezintă platforma financiară, o bancă sau o instituție publică”, a declarat DNSC.

Instituția a explicat că scopul acestor apeluri frauduloase este să le convingă pe victime „să confirme tranzacții fictive, să trimită bani într-un „cont sigur” sau să divulge date sensibile precum PIN-uri, coduri de autentificare sau informații personale”.

„Fraudatorii folosesc numere de telefon care par legitime, uneori cu prefix românesc, și adoptă un ton urgent sau autoritar pentru a presa utilizatorii să acționeze rapid. Unii apelanți se prezintă chiar drept agenți ai serviciului de suport Revolut”, mai notează DNSC.

„Dacă nu este în aplicație, nu este Revolut”

DNSC a descris acest aspect drept o „regulă de aur”, amintind că Revolut a transmis clar că își va contacta utilizatorii doar prin intermediul aplicației.

„Platforma nu contactează utilizatorii prin apel telefonic direct, decât dacă un apel a fost stabilit anterior prin chat-ul din aplicație. Orice apel primit „din senin” — indiferent de numărul afișat sau de explicație — trebuie considerat o tentativă de fraudă”, avertizează DNSC.

DNSC a menționat câteva „indicatoare clare ale unei înșelătorii:

apelul vine direct pe telefon, nu prin aplicația Revolut;

este nesolicitat și apare neașteptat;

apelantul nu vorbește fluent limba română sau adoptă un ton presant;

este invocată o tranzacție de care nu știi;

ești îndemnat să trimiți bani, să oferi date sau să instalezi aplicații suspecte.”.

DNSC spune că Revolut nu va solicita niciodată în timpul unui apel trimiterea banilor într-un „safe account”, efectuarea unei plăți de orice fel, ignorarea avertismentelor din aplicație sau transmiterea PIN-ului, a codurilor OTP ori a datelor personale.

Instituția avertizează că „oricare dintre aceste cereri reprezintă un semnal major de alarmă și justifică întreruperea imediată a apelului”.

„Conform Revolut, autentificarea utilizatorului chiar înainte de inițierea unui apel din aplicație elimină posibilitatea intervenției fraudatorilor. În 2024, sistemele automate și echipa de prevenire a fraudelor au reușit să blocheze tranzacții frauduloase de peste 600 milioane de lire sterline”, mai afirmă DNSC.

Ce spune DNSC că trebuie să faci dacă primești un apel suspect:

Închide imediat apelul. Verifică în aplicație, în chat, dacă Revolut a încercat să te contacteze. Raportează incidentul în aplicație și la autorități (ANCOM, DNSC, Poliția Română). Nu trimite bani și nu divulga nicio informație personală.

Foto: © Rafael Henrique | Dreamstime.com