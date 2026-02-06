Regulile pentru concediul medical se schimbă din nou. Excepții la neplata primei zile. Cele 5 categorii care vor fi exceptate

Regulile privind neplata primei zile de concediu medical se modifică din nou, în urma criticilor din spațiul public, venite în special din zona ONG-urilor care apără drepturile pacienților cu afecțiuni cronice. Cinci categorii importante vor fi exceptate, iar în cazul lor va fi plătită și prima zi a concediului medical, prevede un nou proiect de Ordonanță de Urgență, publicat astăzi de Ministerul Sănătății în transparență decizională.

Prima zi a concediului medical nu se mai plătește de la 1 februarie, conform unei Ordonanțe de Guvern. Ministerul Sănătății a susținut că măsura este menită să „descurajeze concediile fictive”.

În urma valului de critici din spațiul public, Ministerul Sănătății a venit cu un nou proiect care aduce modificări. Mai exact, introduce excepții la măsura privind neplata primei zile de concediu medical.

Cele cinci categorii propuse pentru a fi exceptate:

pacienții care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare – atât spitalizare continuă, cât și spitalizare de zi;

persoanele aflate în concediu de maternitate;

persoanele aflate în concediu de risc maternal;

persoanele aflate în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav;

pacienții incluși în programele naționale de sănătate.

Excepțiile din noul proiect al Ministerului Sănătății

„Luând în considerare necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de natură legislativă care să ducă la protejarea femeilor în perioada de graviditate, precum și a unor categorii de bolnavi a căror stare de sănătate este grav afectată de patologii cronice invalidante, se impune adoptarea unor măsuri urgente și excepționale pentru reglementarea acordării concediilor medicale pentru perioade îndelungate și în mod repetat, astfel încât să poată fi asigurat accesul acestora la servicii medicale terapeutice, de evaluare și de monitorizare periodică a evoluției bolii”, se arată în proiectul de act normativ.

Noul proiect de Ordonanță de Urgență publicat în transparență decizională prevede că la articolul II, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin. (11), cu umătorul cuprins:

„(11) În cazul concediului medical acordat fără întrerupere pentru un episod de boală, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate se calculează şi se plătesc prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor de concediu medical eliberate.”

La articolul II, după alineatul (3) se introduc două noi alienate, alin. (4) și (5), cu umătorul cuprins:

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concediilor medicale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c (concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate – n.red.), d (concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav – n.red.) și e (concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal – n.red.) din Ordonanţă de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazul concediilor medicale acordate bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate.

„(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul certificatelor de concediu medical eliberate în situația bolnavilor care beneficiază de acordarea serviciilor medicale în regim de spitalizare.’’

Critici puternice din partea pacienților: Unii dintre ei riscau să piardă „între unul și două salarii pe an”

Măsura aprobată în ultima ședință de guvern de anul trecut vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, iar ministrul Sănătății susținea, la acea vreme, într-o declarație pentru HotNews, că scopul este „descurajarea concediilor fictive”.

Angajatorii vor suporta costurile concediilor medicale începând din a doua și până în a șasea zi a perioadei de incapacitate temporară de muncă, urmând ca, începând din a șaptea zi, costurile să fie suportate de Casa de Asigurări de Sănătate, prevede Ordonanța de Urgență aprobată pe 30 decembrie 2025.

Până acum, primele cinci zile de concediu medical erau plătite de angajator, iar începând din a șasea zi, costurile erau suportate de CNAS.

Săptămâna trecută, reprezentanții ONG-urilor de pacienți au participat la o întâlnire cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în care s-a cerut o soluție pentru ca bolnavii cu afecțiuni cronice care necesită internare periodică să fie exceptați de la neplata primei zile de concediu medical.

În cazul pacienților care merg lunar la tratament în spital, aceștia riscau să pierdă anual, din start, 12 zile care nu le mai sunt plătite, a arătat Eduard Pletea, pacient cu scleroză multiplă și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative, într-un interviu acordat HotNews.

La aceste 12 zile, a mai arătat Eduard Pletea, se pot adăuga episoade neprevăzute de boală: „Perioadele când ai o răceală clasică sau un puseu de boală. Pentru că, dacă te simți rău, iarăși trebuie să ajungi la spital, ca să te vadă un medic”.

Acest lucru putea însemna „între unul și două salarii pe an” pierdute de pacienții cu afecțiuni cronice și internări repetate, mai spunea Eduard Pletea.

În urma criticilor, ministrul Alexandru Rogobete declara săptămâna trecută, pentru HotNews, că instituția pe care o conduce lucrează la o modificare pentru ca pacienților cu afecțiuni cronice și internări periodice să li se plătească și prima zi a concediului medical.

Ministrul Sănătății mai spunea atunci, în dialogul cu Hotnews, că modificarea legislativă se poate face până la finalul lunii februarie, fără ca pacienții cronici să fie afectați.