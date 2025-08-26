Relaxare a legii marțiale în Ucraina: bărbații cu vârste între 18 și 22 ani primesc permisiunea de a părăsi țara

Autoritățile ucrainene au anunțat marți că le vor permite bărbaților cu vârsta între 18 și 22 de ani să părăsească țara pentru a merge în străinătate, o relaxare a legii marțiale aflate în vigoare din cauza invaziei ruse, relatează AFP și Agerpres.

Până acum, de la începutul războiului în februarie 2022, bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani aveau interdicția de a părăsi Ucraina, cu câteva excepții. Mii dintre ei încearcă să facă acest lucru ilegal în fiecare an, uneori punându-și viața în pericol.

„Guvernul a actualizat procedura de trecere a frontierei naționale. Bărbații cu vârsta între 18 și 22 de ani vor putea trece frontiera fără restricții în timpul legii marțiale”, a anunțat pe Telegram prim-ministrul Iulia Sviridenko.

Potrivit acesteia, decizia li se aplică tuturor cetățenilor cu vârsta din categoria vizată, inclusiv celor „care se află în prezent în străinătate” și care pot, prin urmare, să se întoarcă în Ucraina și să plece din nou liber.

„Vrem ca ucrainenii să își păstreze legăturile cu Ucraina cât mai mult posibil”, a explicat premierul.

Tinerii cu vârsta între 18 și 22 de ani nu sunt vizați de mobilizarea militară, vârsta minimă fiind redusă în aprilie 2024 la 25 de ani.

Armata a introdus, în schimb, un contract însoțit de stimulente financiare pentru această categorie de populație masculină, dar măsura nu a avut succesul scontat.

Peste 5,6 milioane de ucraineni s-au refugiat în străinătate, dintre care cea mai mare parte în Europa, conform statisticilor ONU.