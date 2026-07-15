Remanierea lui Zelenski continuă cu o schimbare la vârful unui minister de top: „A fost o mare onoare să servesc poporul ucrainean”

Mihailo Fedorov, ministrul al apărării în Ucraina din ianuarie, a anunțat că nu va mai ocupa această funcție, miercuri, în contextul remanierii guvernamentale pe care a inițiat-o președintele Volodimir Zelenski, potrivit AFP, Kyiv Independent și Ukrainska Pravda.

Fedorov și-a confirmat plecarea într-un mesaj pe rețelele sociale.

„A fost o mare onoare să servesc poporul ucrainea ca ministru al apărării”, a declarat el, într-o postare în care își enumeră realizările din timpul mandatului.

Printre succesele din mandat, Mihailo Fedorov a menționat închiderea sistemelor Starlink pentru forțele ruse, campania împotriva logisticii rusești din Crimeea ocupată și o inițiativă de reformă a armatei „nepopulară, dar extrem de importantă”.

Noile evenimente vin în contextul în care, duminică, Zelenski anunțase că a propus înlocuirea premierului Iulia Sviridenko, după doar un an de mandat. Parlamentul de la Kiev a acceptat demisia ei marți și este de așteptat să voteze joi numirea succesorului.

Demisia premierului determină automat demisia întregului cabinet.

Conflict între Fedorov și șeful armatei

În cadrul unei reuniuni a partidului de guvernământ Slujitorul Poporului, președintele Zelenski a afirmat că între Fedorov și șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, există un conflict sistemic peste care nu se poate trece, au declarat surse din cadrul formațiunii pentru Ukrainska Pravda.

„El (președintele, n.r.) a spus că, la modul ideal, atât Fedorov, cât și Sîrski ar trebui demiși, dar nu poate face acum acest lucru”, a declarat unul dintre participanții la întâlnire pentru publicația citată.

Conform surselor din partid, mai notează Ukrainska Pravda, Fedorov rămâne în echipa președintelui, „dar va deveni mai clar săptămâna viitoare ce va face în continuare”.

Un parlamentar din partidul de guvernământ Slujitorul Poporului a declarat pentru Kyiv Independent, sub condiția anonimatului, că portofoliul apărării i-a fost propus ministrului de interne, Ihor Klimenko, cel care condusese Poliția Ucrainei, între 2019 și 2023, înainte de a veni în guvern. Sursele din partid ale Ukrainska Pravda susțin același lucru.

Mihailo Fedorov (35 de ani) a fost și ministru al transformării digitale, în perioada 2019-2026. Trecerea sa la apărare a atras o susținere rară atât din partidul prezidențial, cât și din opoziție. Unii parlamentari ai partidului Solidaritate Europeană îl descriau drept unul dintre puținii oficiali din echipa președintelui Zelenski care menține un dialog regulat cu opoziția.