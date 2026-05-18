Remarca făcută de președintele Nicușor Dan când a văzut delegația USR de la Cotroceni

Nicușor Dan și delegația USR la consultările de la Cotroceni

Delegația USR de la consultările de la Palatul Cotroceni a fost formată din Dominic Fritz, Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Radu Miruță, Violeta Alexandru și Radu Mihaiu, ceea ce a atras atenția președintelui.

„Ne place egalitatea de gen”, a spus președintele Nicușor Dan, la scurt timp după ce a văzut delegația USR. „Este singura delegație cu femei”, se aude o voce din sală, moment în care Dominic Fritz, liderul partidului, subliniază că este de fapt „prima delegație cu femei”.

Alături de el, la Cotroceni, s-au aflat:

Diana Buzoianu, ministra Mediului

Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe

Radu Miruță, vicepremier, ministrul Apărării

Violeta Alexandru, senatoare

Radu Mihaiu, vicepreședinte USR, deputat

Din delegațiile PSD, PNL și AUR nu a făcut parte nicio o femeie. Mai exact, din partea PSD au mers Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Corneliu Ștefani, Gheorghe Șoldan și Marius Oprescu.

Din partea AUR au mers George Simion, alături de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu şi liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Din partea PNL au fost Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu și Adrian Veștea.

Urmează însă să meargă la Cotroceni și alte delegații din care vor face parte femei. Este vorba, cu certitudine, despre delegația partidului POT, care va fi condusă de Anamaria Gavrilă, precum și delegația partidului S.O.S România, condusă de Diana Șoșoacă, care a anunțat pe Facebook, că va participa până la urmă la consultări, după un sondaj făcut pe această rețea de socializare.

