Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, anunță că își depune în această seară candidatura pentru alegerile prezidențiale

„După o matură chibzuință am decis să-mi depun în această seară candidatura pentru alegerile prezidențiale”, a scris Pricopie pe Facebook. Biroul Electoral Central a transmis sâmbătă seară, cu două ore înainte de termenul limită de depunere, că a înregistrat cerere de intrare în cursa electorală a rectorului SNSPA.

În mesajul publicat pe Facebook, Pricopie a criticat actualele reguli electorale, precizând că nu are semnăturile care sunt cerute pentru a completa dosarul de candidatură.

„Dosarul meu de candidatură nu este însoțit de liste de semnături deoarece în nicio țară membră a Uniunii Europene nu sunt solicitate atât de multe semnături de susținere precum în România. De exemplu, în Bulgaria un candidat independent se poate înscrie cu doar 2.500 de semnături. În Austria este nevoie de 6.000 de semnături pentru a fi înscris în cursa prezidențială. În plus, întreaga dezbatere din ultimele zile privind modalitățile potențial oneroase de a strânge 200.000 de semnături de susținere dovedește că nu este o cerință democratică. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că, inclusiv la alegerile prezidențiale de anul trecut, au fost mai mulți candidați care nu au obținut nici măcar o zecime de voturi din numărul de semnături depuse la înscriere. Atunci, care mai este rostul acestor semnături de susținere, ce dovedesc ele? În aceste condiții, consider că prevederea din legea electorală de a avea o listă de 200.000 susținători, impusă acum două decenii, nu este în conformitate cu spiritul Constituției României”, a scris Pricopie.



El consideră că actuala competiție electorală nu contribuie la rezolvarea crizei politice, ci o adâncește. „Candidații partidelor politice se află sub cota de încredere a partidelor care i-au propus, iar cei așa-ziși „independenți” nu sunt în măsură să aducă un suflu nou. Candidatura mea este o ofertă lansată societății românești de a avea un președinte cinstit și puternic, matur și echilibrat, care poate încheia criza profundă de încredere pe care o traversăm”, susține rectorul SNSPA.

Pricopie s-a referit și la invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu, despre care a spus că nu înseamnă sfârșitul tentativelor Rusiei de a influența politica românească.



„Vor căuta noi „Călin Georgescu” și sper din suflet să nu-și găsească susținători în rândul conducătorilor României. Iar singura garanție autentică este de a avea un președinte patriot.”



Rectorul SNSPA a subliniat importanța unei orientări clare pro-europene și euroatlantice: „România are nevoie de un Președinte al Republicii care nu trebuie să fie oscilant ori ezitant în apărarea orientării euro-atlantice. NU trebuie să cădem în capcana unei false alegeri între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, ci trebuie să avem uși deschise la Washington, Bruxelles, Berlin, Paris, Londra, Roma, Madrid, Viena, Ankara, Varșovia sau Atena.”

De asemenea, el a insistat pe necesitatea unui președinte care să redea demnitatea funcției prezidențiale: „Avem nevoie de un șef de stat respectat, care să poată discuta direct cu liderii lumii, dar și cu intelectualii și elitele culturale ale țării, cu muncitorii, tinerii, vârstnicii, inginerii sau agricultorii din țară și din diaspora.”

Remus Pricopie a mai spus că viitorul președinte trebuie să fie un factor de unitate în societate. „Președintele Republicii trebuie să colaboreze loial și eficient cu toate instituțiile fundamentale ale statului, în interesul dezvoltării țării. În același timp, noul președinte trebuie să-i reunească pe români, fiindcă în acest moment suntem atât de dezbinați!”

El a respins ideea că ar avea o agendă împotriva votanților lui Călin Georgescu, subliniind că lupta sa este împotriva influențelor politice periculoase: „Națiunea trebuie unificată și pacificată, iar aceasta trebuie să fie prima și cea mai importantă sarcină a noului Președinte al Republicii!”.

BEC a înregistrat candidatura lui Pricopie

Potrivit calendarului aprobat de Guvern, ultima zi de depunere a candidaturilor este sâmbătă, 15 martie, ora 24:00.

Biroul Electoral Central a anunțat, după ce Pricopie a scris că intră în cursa prezidențială, că acesta și-a depus candidatura independentă.

„Biroul Electoral Central pentru alegerea Președintelui României din anul 2025 (BEC) informează că, în data de 15.03.2025, a fost depusă propunerea de candidatură independentă a domnului Remus Pricopie pentru funcția de Președinte al României.

Odată cu propunerea de candidatură a fost transmis spre analiză și semnul electoral pe care domnul Remus Pricopie dorește să îl utilizeze în cadrul alegerilor prezidențiale.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2) și art. 30 alin. (6) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Electoral Central urmează să analizeze și să se pronunțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate pentru înregistrarea candidaturii și a semnului electoral.

Decizia BEC privind înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturii și a semnului electoral va fi adusă la cunoștința publicului conform prevederilor legale”, se arată în comunicatul BEC.