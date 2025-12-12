Renault își închide serviciul de „car sharing” după ce a constatat că e neprofitabil și își reduce ambițiile pentru stațiile de încărcare ale mașinilor electrice

Mașină din serviciul Zity de „car sharing” al Renault, fotografiată pe o stradă din Paris, FOTO: Berzane Nasser / Abaca Press / Profimedia Images

Renault a anunțat vineri că își închide serviciile de „car sharing” și încetinește extinderea rețelei de stații de încărcare rapidă din cadrul diviziei Mobilize, care se concentrează pe soluții de transport noi, întrucât urmărește să direcționeze investițiile către activități mai profitabile, transmite Reuters.

„Car sharing” înseamnă folosirea în comun a unor automobile puse la dispoziție de un operator, pe care utilizatorii le pot închiria pe termen foarte scurt – de obicei pe oră sau pe zi – fără a deține mașina.

Ca parte a reorganizării, producătorul auto francez va reintegra și activitățile legate de energie și date în cadrul grupului principal.

Revizuirea va duce la eliminarea a aproximativ 80 dintre cele circa 450 de posturi din divizia Mobilize Beyond Automotive. Un purtător de cuvânt al Renault a declarat că vor fi favorizate plecările voluntare și mutările interne de personal.

„Alte activități (…) cu perspective limitate de profitabilitate sau care nu servesc în mod direct prioritățile strategice ale grupului sunt întrerupte”, a declarat Renault într-un comunicat, menționând schemele de „car sharing” Zity din Milano și Madrid, precum și micro-mașina electrică Duo.

Restructurări la divizia Mobilize a Renault

Creată în 2021 de fostul director general Luca de Meo, care a demisionat pe neașteptate vara aceasta, Mobilize a fost concepută pentru a explora noi soluții de mobilitate dincolo de activitatea tradițională a Renault de a produce și vinde mașini. Printre proiectele Mobilize s-au numărat cele de „car sharing”, serviciile de încărcare pentru vehicule electrice și de gestionare a datelor utilizatorilor.

Însă François Provost, care a devenit directorul general al Renault la sfârșitul lunii iulie, a decis în urma unei evaluări că investițiile masive în infrastructura de încărcare rapidă nu mai reprezintă o prioritate, pe fondul unei alocări stricte a capitalului și al provocărilor din industrie.

„Ne aflăm într-un context de ajustare a alocării capitalului Renault, industria auto traversează o perioadă dificilă, iar noi avem multe investiții de finanțat”, a declarat pentru Reuters Jérôme Faton, șeful diviziei de Energie din cadrul Mobilize.

Renault își va reduce ambițiile privind rețeaua de încărcare, vizând doar 100 de stații în Franța și peste 100 în Italia până la sfârșitul lui 2026, cu mult sub obiectivul anterior de 650 de stații de încărcare în toată Europa până în 2028. Proiectele planificate în Belgia și Spania au fost abandonate.