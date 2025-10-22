Volkswagen va opri temporar producția unui faimos model, din cauza lipsei de procesoare

Volkswagen a anunțat că va opri producția modelului Golf începând cu 29 octombrie, din cauza problemelor legate de aprovizionarea cu cipuri, relatează Bild, citată de Reuters.

Volkswagen anunțase marți că va opri temporar unele linii de producție în Germania, dar a negat orice legătură cu disputa privind compania producătoare de cipuri Nexperia, care ar pune presiune pe lanțurile de aprovizionare.

Un purtător de cuvânt al Volkswagen a refuzat să comenteze, catalogând informațiile ca fiind „speculații”.

Volkswagen Golf a fost mult timp cea mai bine vândută mașină din Europa, însă în ultimii ani a pierdut locul fruntaș. În 2024 Dacia Sandero a fost pe primul loc, Renault Clio pe doi, iar VW Golf, pe trei, cu 215.000 de mașini. În cei mai buni ani, vânzările Golf au trecut de 400.000 de unități.

În august, datele JATO arătau că Golf a fost pe locul 10 la vânzări în topul tuturor mașinilor noi din Europa, cu un total de 10.000 de mașini.

Știrea oficială privind suspendarea producției Golf vine la doar câteva ore după ce producătorul auto german a transmis un mesaj intern angajaților, cu privire la posibile întreruperi ale producției.

Există indicii că oprirea producției modelului Golf va fi urmată de întreruperi și pentru cel puțin alte trei modele, inclusiv Tiguan, Touran și Tayron, fabricate tot la uzina Volkswagen din Wolfsburg. Compania nu a precizat cât va dura suspendarea producției, scrie publicația britanică Autocar.

Criza a apărut din cauza blocării livrărilor de microcipuri de la compania Nexperia, după ce guvernul olandez, sub presiunea administrației Trump, a preluat controlul asupra companiei care avea și acționariat chinez. În replică, guvernul chinez a ripostat prin interzicerea exportului de cipuri Nexperia.