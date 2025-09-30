Repararea echipamentelor electrice – primul pas spre o economie circulară 

Economia circulară este una dintre cele mai importante direcții pentru un viitor sustenabil. În centrul acestui model se află ideea de a folosi produsele cât mai mult timp posibil – prin reutilizare, reparare, iar abia în ultimă instanță, prin reciclare.



Când vine vorba de echipamente electrice și electronice, fiecare decizie de a renunța la un aparat ar trebui precedată de două întrebări simple:

1. Este funcțional? Dacă da, îl poți dona cuiva care are nevoie.

2. Nu mai funcționează? Poate totuși există posibilitatea de a fi reparat.

De ce să reparăm și nu să înlocuim?

Repararea echipamentelor electrice nu este doar o soluție practică, ci și una cu multiple beneficii:

Costuri mai mici – repararea este adesea mai ieftină decât achiziția unui produs nou, care poate presupune o investiție semnificativă din bugetul familiei. Protejarea mediului – fiecare aparat reparat înseamnă mai puține deșeuri electrice (DEEE) și mai puține resurse naturale extrase pentru fabricarea de produse noi.

Reparare sau pregătire pentru reutilizare? Două fețe ale aceleiași soluții

Un aspect esențial este să facem distincția între reparare și pregătire pentru reutilizare (numită adesea și „recondiționare”). Ambele procese urmăresc extinderea duratei de viață a echipamentelor, dar se aplică în momente diferite ale ciclului lor de viață. Repararea înseamnă intervenții asupra unui produs care este încă funcțional sau care s-a defectat, dar nu a ajuns la stadiul de deșeu– aceste operațiuni sunt efectuate în ateliere sau service-uri specializate și au ca scop prelungirea utilizării aparatului de către proprietar. În schimb, pregătirea pentru reutilizare este o operațiune de tratare aplicată echipamentelor care au intrat deja în fluxul deșeurilor electrice și electronice (DEEE). Prin verificare, curățare, testare și eventual reparare, aceste echipamente primesc o „a doua viață” și pot fi reintroduse în circuit ca produse funcționale.

Ce spune legislația europeană?

Uniunea Europeană susține activ ideea de reparare și a adoptat în 2024 mai multe măsuri în acest sens:

Directiva privind Dreptul la reparație (adoptată în 2024) – obligă producătorii să repare anumite produse chiar și după expirarea garanției legale. Aceasta prevede accesul la piese de schimb, instrumente de diagnostic și informații tehnice necesare reparatorilor.

Regulamentul ESPR (Proiectarea ecologică a produselor sustenabile) – introduce cerințe privind durabilitatea, reparabilitatea, reciclabilitatea și impune un pașaport digital pentru produsele comercializate.

Ce fac alte țări europene?

Mai multe state membre UE au deja inițiative concrete care încurajează repararea:

Franța – Legea anti-risipă pentru o economie circulară (AGEC)

Adoptată în 2020 și aplicată treptat din 2021, această lege este una dintre cele mai ambițioase din Europa în domeniul economiei circulare. Printre măsurile sale:

Achiziții publice responsabile – din 2021, instituțiile publice din Franța sunt obligate să cumpere bunuri provenite din fluxul de pregătire pentru reutilizare sau care conțin materiale reciclate, în proporții variabile în funcție de tipul de produs.

– din 2021, instituțiile publice din Franța sunt obligate să cumpere bunuri provenite din fluxul de pregătire pentru reutilizare sau care conțin materiale reciclate, în proporții variabile în funcție de tipul de produs. Indicele de reparabilitate – afișat pe mai multe produse electronice (smartphone-uri, laptopuri, mașini de spălat vase, aspiratoare, mașini de tuns iarba etc.), acest scor de la 1 la 10 arată cât de ușor poate fi reparat produsul.

– afișat pe mai multe produse electronice (smartphone-uri, laptopuri, mașini de spălat vase, aspiratoare, mașini de tuns iarba etc.), acest scor de la 1 la 10 arată cât de ușor poate fi reparat produsul. Bonusul de reparație – disponibil din 2022 pentru echipamente electrice, electronice, textile și încălțăminte, acesta acoperă o parte din costul reparației, fiind dedus direct din factura plătită de consumator la un reparator autorizat.

– disponibil din 2022 pentru echipamente electrice, electronice, textile și încălțăminte, acesta acoperă o parte din costul reparației, fiind dedus direct din factura plătită de consumator la un reparator autorizat. Indicele de durabilitate – introdus în 2025 pentru televizoare și mașini de spălat, completează indicele de reparabilitate și urmărește să reflecte durata de viață reală a produsului.



Olanda susține activ „repair cafés” – spații comunitare unde cetățenii învață să repare obiecte alături de voluntari.

Germania oferă subvenții pentru atelierele de reparații, pentru a le face mai accesibile publicului larg.

Ce se întâmplă în România?

România are termen până în iulie 2026 pentru a implementa Directiva europeană privind dreptul la reparație. Până atunci, există deja inițiative în domeniul conex, al pregătirii pentru reutilizare, care contribuie la reducerea deșeurilor și sprijinirea comunităților vulnerabile.



Un exemplu este proiectul „Intră în cercul solidarITății!”, o campanie națională de colectare și recondiționare a echipamentelor IT, derulată de organizațiile ECOTIC și Ateliere Fără Frontiere. Scopul? Donarea calculatoarelor recondiționate către școli.

„Campania națională «Intră în cercul solidarITății» ne-a oferit oportunitatea de a pune în valoare expertiza noastră în recondiționarea echipamentelor IT, dar mai ales de a crea punți reale între mediul economic și comunitățile vulnerabile. Prin implicarea noastră directă, sute de calculatoare, care altfel ar fi devenit deșeuri, au fost transformate în instrumente de educație și incluziune digitală. Am asigurat nu doar procesul de recondiționare, ci și ștergerea sigură a datelor, oferind partenerilor încredere și transparență. Pentru noi, această campanie nu înseamnă doar colectare și reciclare – înseamnă solidaritate, economie circulară și un viitor mai echitabil.” Florin Niculae, Director Dezvoltare, Ateliere Fără Frontiere

„Reutilizarea este una dintre cele mai valoroase forme de responsabilitate față de mediu, dar și față de oameni. Prin parteneriatul dintre ECOTIC și Ateliere Fără Frontiere am avut ocazia să văd cum echipamentele electronice își capătă o a doua viață, devenind resurse prețioase pentru educația digitală și pentru reducerea decalajelor sociale. Faptul că peste 32.000 de echipamente IT au fost pregătite pentru reutilizare și donate comunităților defavorizate din România demonstrează impactul real pe care îl putem avea atunci când punem sustenabilitatea și solidaritatea în centrul acțiunilor noastre. Cred cu tărie că acest model trebuie continuat și multiplicat, pentru a construi împreună un viitor mai verde și mai echitabil.” Sabina Pîrvulescu, Director Operațional ECOTIC

Repararea echipamentelor electrice este un gest simplu, dar cu efecte majore – pentru bugetul personal, pentru mediu și pentru societate. Fiecare aparat salvat de la groapa de gunoi înseamnă o resursă salvată, o comunitate sprijinită și un pas concret spre o economie circulară reală.

Despre ECOTIC

ECOTIC este o organizație dedicată promovării economiei circulare, activând în domeniul gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Prin activități constante de colectare separată, pregătire pentru reutilizare, reciclare și recuperare a materiilor prime, ECOTIC contribuie semnificativ la reducerea impactului negativ asupra mediului și la reintegrarea resurselor valoroase în circuitul economic. Totodată, ECOTIC dezvoltă și implementează o rețea extinsă de puncte de colectare pentru DEEE, oferind publicului acces facil la soluții responsabile pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri.

Articol susținut de ECOTIC