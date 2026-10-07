Replică de la Seul, după ce Ucraina a acuzat Coreea de Sud că a „ajutat” Rusia

Administrația prezidențială din Coreea de Sud a respins miercuri acuzațiile Kievului conform cărora Rusia a importat produse petroliere din porturi sud-coreene, potrivit Reuters.

Principalul oficial ucrainean pe partea de sancțiuni, Vladislav Vlasiuk, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, declarase marți că aceste presupuse transporturi au atenuat impactul unei crize a carburanților provocate de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

„Cu alte cuvinte, importurile provenind din Coreea de Sud au ajutat efectiv Rusia să atenueze consecințele pierderii propriilor capacități de rafinare”, a susținut consilierul președintelui ucrainean.

Declarația sa a venit după un articol al publicației britanice The Guardian, potrivit căreia registrele portuare și datele de urmărire a navelor arătau că, în porturi sud-coreene, fusese încărcat combustibil pe șapte petroliere, inclusiv pe nave aflate sub sancțiuni britanice și ale UE.

Seulul spune că a aplicat sancțiunile „în mod inconsecvent”

Conform administrației prezidențiale, de când a izbucnit războiul din Ucraina, Coreea de Sud „a aplicat în mod consecvent sancțiuni și controale ale exporturilor împotriva Rusiei, în strânsă coordonare cu comunitatea internațională”.

Seulul a adăugat că examinează situația și verifică dacă există eventuale probleme legate de controlul exporturilor, precum și că va lua măsurile necesare dacă se va confirma că există probleme.

În relațiile dintre Coreea de Sud și Ucraina au apărut tensiuni luna trecută, când președintele Volodimir Zelenski a anunțat transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni în Coreea de Sud. Seulul a spus că transferul trebuia să rămână secret.

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sîbiha, a afirmat săptămâna trecută că țara sa depune eforturi diplomatice pentru ca Seulul și Kievul să lase în urmă „neînțelegerea”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de externe, Gheorghi Tîhîi, le-a declarat miercuri jurnaliștilor că disputa legată de prizonieri își are originea într-o „diferență de interpretare a acordurilor privind confidențialitatea”.

„Se lucrează activ, prin canale diplomatice închise, pentru a rezolva această situație și pentru a întoarce pagina”, a conchis el.