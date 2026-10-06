Nou subiect de tensiune între Kiev și unul dintre aliații săi. Consilierul lui Zelenski acuză: „Au ajutat efectiv Rusia”

Ucraina a afirmat marți că livrările de combustibil către Rusia prin Coreea de Sud au ajutat Moscova să compenseze pierderile capacității de rafinare cauzate de atacurile Kievului asupra facilităților ruse, informează AFP.

Publicația britanică The Guardian a scris că 176.000 de tone de produse petroliere au fost transportate prin Coreea de Sud în lunile iulie și august, pe baza registrelor portuare și a datelor de urmărire a navelor.

Aceste livrări „sunt în clară contradicție” cu politica de sancțiuni a Seulului, a declarat Vladislav Vlasiuk, consilierul președintelui Volodimir Zelenski pe probleme de sancțiuni.

„Aceste livrări au început exact în momentul în care atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au redus volumele de rafinare și au provocat o penurie de combustibil în Rusia”, a afirmat Vlasiuk, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Cu alte cuvinte, importurile provenind din Coreea de Sud au ajutat efectiv Rusia să atenueze consecințele pierderii propriilor capacități de rafinare”, a criticat el.

Consilierul lui Zelenski a mai afirmat că aceste transporturi au reprezentat aproape o treime, adică aproximativ 31%, din importurile rusești de combustibil în luna august și că trei dintre cele șapte petroliere utilizate pentru transportul acestor produse petroliere erau supuse sancțiunilor occidentale.

Aceste acuzații apar pe fondul tensiunilor deja existente dintre Kiev și Seul. Zelenski a dezvăluit luna trecută, în cadrul unui discurs la ONU, că doi soldați nord-coreeni capturați în timp ce luptau alături de forțele ruse au fost trimiși în Coreea de Sud.

Seulul a cerut atunci scuze din partea Ucrainei și l-a convocat pe ambasadorul acesteia, considerând că Kievul a încălcat un acord de confidențialitate și amenințând că va lua „alte măsuri”, fără a oferi detalii, în cazul în care Ucraina ar refuza să prezinte scuze oficiale.

Președintele ucrainean a negat că ar fi încălcat acordul de confidențialitate privind acest transfer, în timp ce ministrul său de externe, Andrii Sîbiga, a calificat incidentul drept o „neînțelegere diplomatică”.

Coreea de Sud face parte dintr-o coaliție de țări care și-au întărit controalele asupra exporturilor către Rusia și Belarus după invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022.

De asemenea, Seulul a impus restricții asupra operațiunilor cu principalele bănci rusești și cu Banca Centrală de la Moscova și a impus alte restricții asupra tranzacțiilor financiare și comerțului cu bunuri, în special asupra celor care ar putea fi utilizate în scopuri militare.