Replică din USR la adresa social-democraților: „Nu mor caii când vor câinii”/ PSD, acuzat de „o formă misterioasă de coabitare cu opoziția”

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat, luni, în legătură cu posibilitatea înlocuirii premierului Ilie Bolojan, invocată din PSD, că „nu mor caii când vor câinii”, menţionând că nu a fost „înghesuială” pentru această funcţie, informează Agerpres.

„Există o vorbă în poporul român: nu mor caii când vor câinii, generic vorbind, şi asta are cât se poate de multă înţelepciune. Nu comentez aceste lucruri, ci doar spun scurt şi răspicat, poate în tandem cu ceea ce spunea domnul premier mai demult: n-a fost o coadă mare, n-a fost înghesuială la cine doreşte să fie premier al acestui stat în perioada aceasta atât de dificilă, iar acum pare că se trezesc nişte viteji de după război şi vor la plăcinte înainte. Eu zic să-şi vadă de treaba lor”, a răspuns Pălărie, întrebat în legătură cu declaraţiile social-democratului Claudiu Manda privind schimbarea premierului Ilie Bolojan cu orice altă variantă propusă de PNL.

Pălărie susține că România nu ar trebui destabilizată din cauza unor „porniri personale” ale lui Claudiu Manda.

„Un nou guvern în această perioadă, când noi suntem cu apa la gură, trebuie să închidem în condiţii de promisiune faţă de Uniunea Europeană un anumit grad maxim de deficit al trezoreriei statului român, acum să ne debalansăm sau destabilizăm pentru că domnul Manda are nişte afirmaţii sau nişte porniri personale, cred că este o iresponsabilitate şi de la cei care o cer şi ar fi o iresponsabilitate şi de la cei care ar accepta o astfel de încurajare, ca să nu o numesc altfel”, a afirmat Pălărie.

Legat de proiectul privind pensiile magistraţilor, senatorul USR a spus că îşi doreşte finalizarea acestei reforme cât mai repede.

„Ştim cu toţii că de finalizarea reformei pensiilor magistraţilor este legată o tranşă semnificativă de bani care în loc să zacă blocaţi ar putea să facă bine economiei româneşti, iar mai degrabă, dincolo de vânturarea unor umori sau unor nervozităţi politice, indiferent de motivaţia reală sau imaginară, eu cred că de fapt de asta trebuie să ne apucăm. Încă o dată fac un apel către colegii de la PSD, PNL, dacă e nevoie de şedinţă de coaliţie de 18 ore, haideţi să o avem, să închidem reformele pe care le-am promis românilor”, a adăugat el.

Cu privire la responsabilitatea în cazul eşecului adoptării acestui proiect, Pălărie a spus: „Eu m-aş uita la colegii care pleacă primii de la şedinţele coaliţiei de guvernare, la cei care pleacă după o oră şi jumătate de discuţii, două ore, nu mai au timp, pentru că au treabă în altă parte, fie că treaba aia este o campanie internă pentru ceva, fie că treaba aia este cu totul şi cu totul altceva, precum o formă misterioasă de coabitare cu opoziţia, ca să-ţi chemi premierul, cu care stai de vorbă, apropo, la masă, să vină în Parlament să dea cuiva sau altcuiva explicaţii”.

„Deci eu mai degrabă acolo m-aş uita şi aş pune cu o lupă mare atenţia pe buna-credinţă şi profesionalismul tuturor partidelor, dincolo de motivaţii, v-am spus, legate de o campanie internă sau de alta şi să ne întrebăm de acolo dacă toată lumea a făcut tot ce a ţinut de propriul partid pentru a finaliza aceste reforme”, a subliniat liderul senatorilor USR.

Europarlamentarul Claudiu Manda a declarat, miercurea trecută, la Conferinţa extraordinară a PSD Dolj care l-a desemnat candidat pentru funcţia de secretar general al partidului la Congresul din 7 noiembrie, că partidul nu mai acceptă „şantajul” premierului Ilie Bolojan, care ar ameninţa cu plecarea din funcţie dacă nu se procedează aşa cum propune.

Potrivit lui Manda, dacă Bolojan ar demisiona, există un protocol care prevede că PNL poate numi un alt premier.