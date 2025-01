Replică dură din industria de IT după ce Guvernul a eliminat facilitățile: „Mediul privat nu îşi permite decizii bazate pe impresii şi rugăciuni”

Guvernul a tăiat din facilitățile a trei sectoare: agricultură, construcții, IT. După ce ministrul de finanțe a spus că pentru agricultori ne rugăm să plouă, construcțiile vor primi contracte de la stat, iar IT-iștii sunt stabili, a venit reacția din partea patronilor care fac soft.

„Guvernul, prin vocea vicepremierului Tanczos Barna, vine acum şi ne împărtăşeşte impresiile despre cele trei industrii lovite de tren(uleţ): pe scurt, constructorii sunt bine, le mai dă statul contracte (deci să nu zică nimic); IT-ştii sunt stabili şi robuşti; agricultorii au mai primit bani la inundaţii, la una-alta, şi Doamne-ajută să avem un an agricol bun”, scrie Corina Vasile în Ziarul Financiar, într-o opinie intitulată „Guvernarea pe bază de impresii şi rugăciuni”.

Corina Vasile este director executiv al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) și a fost jurnalist, redactor-șef al Ziarului Financiar.

Reprezentanta antreprenorilor din software acuză guvernul că atunci când vorbește despre industria de IT folosește percepții și impresii, nu realitatea.

„Mediul privat nu îşi permite decizii bazate pe impresii şi rugăciuni – sunt în joc locuri de muncă, contracte cu clienţii, furnizori de plătit, bugete de livrat către acţionari. Şi da, impozite de dat la stat, dar nu mărite peste noapte”, spune Corina Vasile.

Măsura care vizează sectorul de IT a fost făcută fără consultarea cu mediul de business și angajați și cu „ignorarea” Legii responsabilităţii fiscale”, potrivit căreia orice modificare fiscală trebuie făcută cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare, atrage ea atenția.

„Avem deja semnale de la companii că vor acţiona în judecată Guvernul pentru încălcarea Legii responsabilităţii fiscale”, spune Corina Vasile.

Ea califică măsura Guvernului ca fiind una „pro-ciclică, de natură să scadă contribuţiile la buget ale sectorului de IT în perioada următoare”.

„Guvernul a ratat oportunitatea de a accelera digitalizarea”

Industria IT are un impact major în economie, scrie Vasile, însă se găsește într-un moment de stagnare, iar Guvernul ar fi trebuit să găsească pentru sectorul IT românesc stimulente suplimentare.

„Guvernul precedent a ratat oportunitatea de a accelera digitalizarea, deşi cu finanţări asigurate prin PNRR şi alte programe europene, prin urmare nu a susţinut o piaţă internă pentru industria locală. Într-un moment de stagnare, normal este să găseşti stimulente suplimentare pentru o industrie cu un impact major în economie azi, cȃnd nu există competitivitate fără digitalizare. Mai ales că sectorul de IT este deja contributorul numărul 2 dintre sectoarele economice la totalul taxelor şi impozitelor plătite”, mai spune Corina Vasile.

Impactul eliminării facilității pentru IT

Eliminarea facilităţii va reduce profitabilitatea sectorului cu o treime, iar sumele încasate la buget din impozitul pe profit se vor diminua proporţional, spune Corina Vasile prezentând date care arată contribuția industriei IT la buget.

„Din 2022, companiile de IT erau în top 5 contributori la bugetul de stat prin TVA-ul plătit. Ce înseamnă afaceri în scădere? Mai puţin TVA plătit la buget. IT-iştii sunt contributorul numărul 1 la bugetele de asigurări sociale – circa 56.000 lei/IT-ist în anul 2023. Mai puţini angajaţi în IT, eventual salarii mai mici – mai puţini bani la buget”, apreciază Corina Vasile.

„Guvernul a eliminat peste noapte o facilitate cu un cost foarte mic pentru buget, care şi-a dovedit eficienţa economică, şi va pierde mult mai mult în termeni de bani la buget, dezvoltare economică şi locuri de muncă”, conchide reprezentanta antreprenorilor din software.