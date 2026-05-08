Replica lui Adrian Țuțuianu pentru consilierul lui Bolojan căruia i-a spus: „Îmi faceți o adresă și eu v-o aprob”

Adrian Țuțuianu, fost secretar general adjunct al Guvernului și actual președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), califică drept „hilară” afirmația făcută de Victor Giosan care a relatat într-un interviu acordat pentru HotNews cum a funcționat colaborarea în interiorul Guvernului.

Giosan a afirmat că, în prima săptămână după ce a ajuns în Guvern, l-a întrebat pe Adrian Țuțuianu, pe atunci secretar general adjunct al Guvernului, cum vor colabora instituțiile, iar răspunsul primit a fost: „Îmi faceți o adresă și eu v-o aprob”.

„Cu alte cuvinte, pentru fiecare interacțiune trebuia făcută o adresă și aprobată. Asta și-a pus amprenta pe foarte multe acțiuni”, a declarat Victor Giosan în interviul acordat HotNews.

„Afirmația că i-aș fi spus «îmi faceți o adresă și eu v-o aprob» este aproape hilară”

Într-un drept la replică transmis redacției, Adrian Țuțuianu afirmă că declarațiile lui Giosan „necesită o minimă readucere la realitate”.

„Afirmația că i-aș fi spus «îmi faceți o adresă și eu v-o aprob» este aproape hilară prin modul în care este prezentată, ca o mare traumă birocratică. Da, domnule Giosan, într-un stat funcțional lucrurile se fac pe bază de documente și proceduri. Nu pe bilețele, influență informală și relații personale. Eu nu fac combinații și nu practic politica aceasta de culoar, în care totul trebuie rezolvat «direct», «informal» și fără urme administrative”, a scris Adrian Țuțuianu.

Fostul secretar general adjunct al Guvernului susține că ceea ce consilierul premierului a descris drept „război total” între Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria premierului reprezenta, în realitate, „simpla existență a unor reguli și competențe instituționale”.

„În interviu, domnia sa povestește dramatic despre «războiul total» dintre Secretariatul General al Guvernului și Cancelarie, de parcă ar fi participat la debarcarea din Normandia, nu la ședințe administrative într-o clădire guvernamentală”.

Țuțuianu îl critică pe Giosan și cere reorganizarea Cancelariei premierului

Acesta îl critică pe Victor Giosan și pentru activitatea sa în zona reformei administrației publice: „Domnul Giosan este, probabil, unul dintre cei mai constanți «oameni ai reformei» care nu pot indica o reformă clară făcută de ei înșiși”.

În documentul transmis redacției, șeful AEP afirmă că administrația publică „nu funcționează din jargon și metafore”, ci „din muncă efectivă, răspundere și rezultate”. El susține că toate jaloanele și țintele PNRR pe care le-a coordonat „au fost îndeplinite”, iar România „a obținut avize conforme în procesul de aderare la OCDE”.

Țuțuianu mai spune că există „un singur punct” asupra căruia este de acord cu Victor Giosan: necesitatea reorganizării Cancelariei premierului.

„Actuala structură a Cancelariei premierului ar trebui desființată sau regândită radical. Nu pentru că ar exista vreun «război rece» imaginar, ci pentru că de prea multe ori a devenit o platformă pentru influență informală, sinecuri și personaje care trăiesc politic din explicații despre reformă, nu din reforme propriu-zise”.

Mai jos, dreptul la replică transmis integral de Adrian Țuțuianu.

Cine este Adrian Țuțuianu

Sursa: Inquam Photos / George Călin

Țuțuianu a fost Secretar general adjunct al Guvernului până în august 2025, secretar de stat apoi la același secretariat până în decembrie 2025, iar apoi a devenit președintele Autorității Electorale Permanente (AEP). Anterior, acesta mai fusese ministru al Apărării din partea PSD, senator PSD, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița.

Giosan mai spune și că de domeniul de care se ocupa el răspundeau în realitate mai multe instituții, din care două erau în subordinea Ministerului Dezvoltării și două a Guvernului.

„Și mai există și o tradiție veche a guvernării în România ca lucrurile să se facă prin negocierile directe între prim-ministru și miniștri. Și mult mai puțin prin consultarea largă a cabinetelor, cum se întâmplă în alte țări. În Franța, o reformă este pregătită în proporție de 99% de cabinetul primului ministru, secretarul general și cabinetul ministrului responsabil”, a mai spus consilierul premierului.

