Replica lui Ilie Bolojan pentru George Simion. „În mod cert este un fake”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, marți, la Digi24, că deficitul bugetar al României este generat de cheltuieli publice „prea mari”, de venituri „prea mici” și de „supracontractări de investiții care nu pot fi finanțate din ceea ce avem astăzi în ritmul în care ar trebui”, nicidecum de ajutoarele pe care le oferă țara noastră pentru Republica Moldova și Ucraina.

Premierul i-a răspuns astfel liderului AUR, deputatul George Simion, care în 30 august a distribuit o postare pe Facebook prin care sugerează că Republica Moldova și Ucraina „depind” de majorările de taxe din România.

„Este cea mai simplistă linie de atac și astfel de argumente nu stau în picioare, pentru că deficitele noastre sunt generate de cheltuieli prea mari pe componentele de pensii, salarii, aparat public supradimensionat, sunt generate de venituri prea mici pe componentele de excepții pe care le-am făcut și pe supracontractări de investiții care nu pot fi finanțate din ceea ce avem astăzi în ritmul în care ar trebui, și gândiți-vă că pe toate direcțiile din țara asta am dat drumul la lucrări de autostrăzi, de drumuri expres ș.a.m.d., și acestea sunt cauzele cumulate ale deficitului nostru”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul susține că acuzația din postarea distribuită de liderul AUR „este un fake”.

„În mod cert este un fake, trebuie să discutăm foarte deschis asta, dar din nou trebuie să fim onești cu românii. Avem câteva zeci de mii, cred că sub 100.000, de cetățeni ucraineni, dintre carte parte s-au stabilit în România, parte au tranzitat România. Mulți sunt oameni cu copii mici, care au fugit din calea războiului. Normal că în această perioadă au avut servicii de sănătate asigurate, dar noi eram 6,3 milioane de oameni care contribuiau la bugetul Casei de Sănătate și eram 16,5 milioane de beneficiari – păi, la diferența asta, de 10 milioane, care este impactul a 10.000 de oameni care poate ajung în sistemul de sănătate sau nu?”, a continuat Ilie Bolojan.

El a spus că asigurarea serviciilor de sănătate pentru refugiații ucraineni a fost o cheltuială „nesemnificativă”.

„România, cel puțin în ultimii doi ani de zile, le-a asigurat această facilitate, dar eu cred, de exemplu, că de la 1 ianuarie, anul viitor, acest tip de facilitate, cel puțin pentru cei care trebuiau să se integreze, dacă mai sunt în România, să lucreze, nu mai trebuie asigurată, dar a veni cu o cheltuială care este nesemnificativă, subliniez, să vii să spui că asta e cauza noastră și astea sunt soluțiile geniale, că nu mai facem asta, nu rezolvă problemele”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a oferit și exemplu furnizării de energie către Republica Moldova.

„Gândiți-vă că, de exemplu, în Moldova vindem energie, dar se vinde la prețurile la care se vinde și în România, or a susține cu o sursă de energie Republica Moldova, în condițiile în care știm care sunt problemele, mie mi se pare o chestiune de responsabilitate națională, dar nu sunt niște sume, din nou, revin, care ne creează nouă probleme”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.