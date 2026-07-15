Replica ministrului Pîslaru, după ce a fost ironizat de DIICOT: „Nu este deloc de glumă” 

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a reacționat miercuri după ce DIICOT l-a ironizat într-o postare pe Facebook, pe fondul disputei declanșate după descinderile procurorilor în cazul azilelor ilegale din Bihor. Pîslaru a transmis că atunci când sunt implicați oameni vulnerabili și bolnavi, „nu este deloc de glumă” și că „o mai bună colaborare a instituțiilor statului ar fi mult mai oportună și apreciată”.

„Am văzut “ironia” din postarea DIICOT. În general apreciez umorul și în alte condiții ar fi putut fi ceva amuzant. Însă atunci când este vorba de oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență dis-de-dimineață, nu este deloc de glumă și cred că o mai bună colaborare a instituțiilor statului ar fi mult mai oportună și apreciată”, a spus Pîslaru.

„Propunerea mea rămâne aceea de a avea un protocol de colaborare instituțională care să pună pe primul loc sănătatea și bunăstarea oamenilor vulnerabili afectați de astfel de acțiuni. În absența unui astfel de protocol, viața oamenilor este pusă în pericol, iar prioritatea noastră principală trebuie să fie viața oamenilor”, a continuat ministrul interimar al Muncii.

Pîslaru face o distincție între descinderile din Bihor și perchezițiile desfășurate miercuri de DIICOT într-un dosar care vizează Casa de Pensii București.

„În cazul de la Casa de Pensii, fiind o speță complet diferită, care nu implică sănătatea a peste 400 de oameni vulnerabili, nu simt absolut nici o nevoie să fi fost informat prealabil în vreun fel. Procurorii trebuie să își facă datoria și să probeze vinovăția oamenilor despre care susțin că au încălcat legea”, a adăugat el.

„Azi nu este despre glume ori înțepături ironice. Azi avem datoria să demonstrăm respect pentru instituțiile publice în care lucrăm și, mai important, pentru românii pe care îi slujim. Vă mulțumesc pentru susținere”, și-a încheiat ministrul interimar al Muncii mesajul.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a devenit miercuri ținta unor ironii din partea DIICOT pe Facebook. „Astăzi suntem și la Casa de Pensii. Scuze că nu am anunțat înainte!”, au scris cei de la DIICOT pe fotografia generată cu inteligența artificială, așa cum apare precizat în postare.

După descinderile de la Bihor, în cazul azilelor ilegale ale lui Viorel Pașca, Dragoș Pîslaru a revocat-o pe Alexandra Zară, șefa Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, invocând că nu a fost informat înainte de acțiunea DIICOT.

Pîslaru a revenit apoi cu noi declarații și a acuzat-o pe Zară că este o „sinecuristă PSD” și ocupa funcția de președintă a ANPDPD „numai din considerente politice”.

Procurorii DIICOT au făcut miercuri percheziții în biroul unui funcționar de la Casa de Pensii București, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.