Replica Rusiei la amenințările lui Zelenski: Moscova „va intensifica” atacurile. Ce ținte vizează armata rusă

Anunțul Moscovei vine după ce președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina va viza rafinăriile de petrol rusești, drept răspuns la atacurile aeriene ale Moscovei.

„În urma declaraţiilor făcute de Zelenski, atacurile forţelor armate ruse asupra instalaţiilor militare şi industriale, precum şi asupra infrastructurilor conexe, la Kiev şi în alte regiuni ale Ucrainei, vor fi intensificate”, a anunțat, duminică, într-un comunicat, Ministerul Apărării din Rusia, potrivit AFP.

Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă, într-un interviu acordat Reuters, că va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești ca răspuns la o nouă politică de atacuri aeriene a Moscovei, menită să forțeze populația să părăsească Kievul și alte orașe, dar nu va viza civilii.

În ultima perioadă, Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii din capitala ucraineană și a lovit inclusiv podurile peste râul Dnipro. Intensificarea campaniei a perturbat grav viața celor 3 milioane de locuitori ai capitalei, în pragul lunilor grele de iarnă.

Ministerul Apărării rus a declarat că recentele sale atacuri asupra Kievului și a altor regiuni ucrainene au fost un răspuns la ceea ce a descris drept atacuri ale Kievului asupra țintelor civile din interiorul Rusiei. Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza civilii.